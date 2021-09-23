İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, 'mülteciler için okul yapılacağı' iddialarına yanıt

"Necatibey Ortaokulu tescilli bina olmayıp tescil edilmesi de ilgili kurul tarafından uygun görülmemiştir. Yerine yapılacak yeni okul binası 32 derslikli olup bölgenin eğitim ihtiyacını karşılayacak ve mülteci çocuklar için değil bölgedeki okul çağındaki tüm çocuklarımıza hizmet verecektir. 32 derslikli yeni okul binasının yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, en kısa sürede öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır."