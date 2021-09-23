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Muğla'da genç kızı felç bırakan NATO personelinin yargı süreci nasıl işler?
Muğla'da genç kızı felç bırakan NATO personelinin yargı süreci nasıl işler?
Bodrum’da 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ’a çarpan NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin serbest bırakıldı. Peki, Türkiye suç işleyen NATO personelleri... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T18:58+0300
2021-09-23T18:59+0300
görüş
abd
nato
türkiye
muğla
bodrum
yargı
dava
kaza
reginald thevenin
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1 Temmuz tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin’in kullandığı araç, yaya geçidinde 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ’a çarptı. Genç kızın felç kaldığı araba kazasında yüzde yüz kusurlu bulunan Thevenin serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının devam ettiği dosyada Thevenin hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu.Thevenin’in serbest bırakılması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Peki, Türkiye suç işleyen NATO personelleri Türk yargısı tarafından yargılanabilir mi ve yargılanma süreci nasıl işler?‘Böyle bir dokunulmazlık hiç kimseye tanınmamıştır’Avukat Celal Ülgen kesinlikle Türkiye'de yargılanacaklarını söyleyerek “Herhangi bir suç işledikleri zaman kesinlikle Türkiye’de yargılanırlar. Çünkü bu bir egemenlik hakkıdır. Böyle bir dokunulmazlık hiç kimseye tanınmamıştır. Ne Amerika’ya ne NATO’ya böyle bir dokunulmazlık yok. 52 yıldır hukukçuyum, böyle bir dokunulmazlık türü de görmedim, tanık olmadım” cevabını verdi.‘Bu kişinin serbest bırakılmaması lazımdı’Yaşanan olayda Türk kanunlarının geçerli olduğunu ifade eden Ülgen, “Savcılık soruşturma başlatmış ve soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı koymuş. Ama tuhaf olan, beklenmeyen durum şu; bu kişinin aşırı süratle hareket ettiği halde tutuklanmaması. Tutuklanmamasının sebebi de, ölümün meydana gelmemiş olması. Bu tür suçlar bizim ceza hukukumuzda taksirli suçlardır. Yani, bilinçle işlenmiş suçlar değildir. Fakat bunun bir özelliği var. Yayaya yeşil yanarken büyük bir hızla, helikopter hızıyla geçiyor. Böyle olunca taksirli değil, artık bilinçli bir hareket oluyor. Bilinçli taksir dediğimiz bir olay var. Yani bu kasta yakın bir olaydır ve kast kadar ağır cezalandırılır. 10, 15, 18 yıl cezalandırılır. Böyle bir durumda, bu kişinin serbest bırakılmaması lazımdı” diye konuştu.‘Yeterli teminatın verilmemesi halinde yurtdışına çıkış yasağının da sürmesi gerekirThevenin’in yurt dışına çıkış yasağının da devam etmesi gerektiğinin altını çizen Ülgen “Anladığım kadarıyla aileyle önceden iyi ilişkiler kurmak istemiş ve onları aldatmış. Arkasından da yardımı kesmiş. Benim öğrendiğim kadarıyla 1 milyondan fazla hastane masrafları tutuyor. Böyle bir durumda Türk yargısının egemenlik hakları çerçevesinde görevli olduğu ve üstelik bu kişinin yeterli teminatı vermemesi halinde yurtdışına çıkış yasağının da sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı mekanizmalarının yanında, idari mekanizmalarının da devreye girmesi ve mağdur olan genç kızı rahata kavuşturması için büyük çaba sarf etmesi gerekirken, bu kız kimsesiz kalmış. Paraları yetmediği zaman da hastaneden çıkmak zorunda kalmış” dedi.
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abd, nato, türkiye, muğla, bodrum, yargı, dava, kaza, reginald thevenin, ezgi aydındağ

Muğla'da genç kızı felç bırakan NATO personelinin yargı süreci nasıl işler?

18:58 23.09.2021 (güncellendi: 18:59 23.09.2021)
© İHA1 Temmuz tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin’in kullandığı araç, yaya geçidinde 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ’a çarptı.
1 Temmuz tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin’in kullandığı araç, yaya geçidinde 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ’a çarptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© İHA
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Bodrum’da 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ’a çarpan NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin serbest bırakıldı. Peki, Türkiye suç işleyen NATO personelleri Türk yargısı tarafından yargılanabilir mi, yargı süreci nasıl işler? Avukat Celal Ülgen yanıtladı.
1 Temmuz tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin’in kullandığı araç, yaya geçidinde 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ’a çarptı. Genç kızın felç kaldığı araba kazasında yüzde yüz kusurlu bulunan Thevenin serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının devam ettiği dosyada Thevenin hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu.
Thevenin’in serbest bırakılması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Peki, Türkiye suç işleyen NATO personelleri Türk yargısı tarafından yargılanabilir mi ve yargılanma süreci nasıl işler?

‘Böyle bir dokunulmazlık hiç kimseye tanınmamıştır’

Avukat Celal Ülgen kesinlikle Türkiye'de yargılanacaklarını söyleyerek “Herhangi bir suç işledikleri zaman kesinlikle Türkiye’de yargılanırlar. Çünkü bu bir egemenlik hakkıdır. Böyle bir dokunulmazlık hiç kimseye tanınmamıştır. Ne Amerika’ya ne NATO’ya böyle bir dokunulmazlık yok. 52 yıldır hukukçuyum, böyle bir dokunulmazlık türü de görmedim, tanık olmadım” cevabını verdi.

‘Bu kişinin serbest bırakılmaması lazımdı’

Yaşanan olayda Türk kanunlarının geçerli olduğunu ifade eden Ülgen, “Savcılık soruşturma başlatmış ve soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı koymuş. Ama tuhaf olan, beklenmeyen durum şu; bu kişinin aşırı süratle hareket ettiği halde tutuklanmaması. Tutuklanmamasının sebebi de, ölümün meydana gelmemiş olması. Bu tür suçlar bizim ceza hukukumuzda taksirli suçlardır. Yani, bilinçle işlenmiş suçlar değildir. Fakat bunun bir özelliği var. Yayaya yeşil yanarken büyük bir hızla, helikopter hızıyla geçiyor. Böyle olunca taksirli değil, artık bilinçli bir hareket oluyor. Bilinçli taksir dediğimiz bir olay var. Yani bu kasta yakın bir olaydır ve kast kadar ağır cezalandırılır. 10, 15, 18 yıl cezalandırılır. Böyle bir durumda, bu kişinin serbest bırakılmaması lazımdı” diye konuştu.

‘Yeterli teminatın verilmemesi halinde yurtdışına çıkış yasağının da sürmesi gerekir

Thevenin’in yurt dışına çıkış yasağının da devam etmesi gerektiğinin altını çizen Ülgen “Anladığım kadarıyla aileyle önceden iyi ilişkiler kurmak istemiş ve onları aldatmış. Arkasından da yardımı kesmiş. Benim öğrendiğim kadarıyla 1 milyondan fazla hastane masrafları tutuyor. Böyle bir durumda Türk yargısının egemenlik hakları çerçevesinde görevli olduğu ve üstelik bu kişinin yeterli teminatı vermemesi halinde yurtdışına çıkış yasağının da sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı mekanizmalarının yanında, idari mekanizmalarının da devreye girmesi ve mağdur olan genç kızı rahata kavuşturması için büyük çaba sarf etmesi gerekirken, bu kız kimsesiz kalmış. Paraları yetmediği zaman da hastaneden çıkmak zorunda kalmış” dedi.
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