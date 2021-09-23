https://tr.sputniknews.com/20210923/japonyada-10-metrelik-balina-tankerin-pruvasina-takildi-1049186701.html

Japonya'da 10 metrelik balina tankerin pruvasına takıldı

Japonya'da 10 metrelik balina tankerin pruvasına takıldı

Japonya'da yaklaşık 10 metrelik bir balina tankerinin pruvasına takılmış halde bulundu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T16:24+0300

2021-09-23T16:24+0300

2021-09-23T16:24+0300

yaşam

japonya

balina

tanker

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Japonya'da, Pasifik Okyanusu'nu geçerek Kurashiki kentindeki Mizushima limanına giren bir tankerin pruvasında 9 metre 75 santimlik bir balinanın takıldığı görüldü. Salı günü gerçekleşen olayda, tankerin önünde sarkan ölü balinayı gören vatandaşlar durumu sahil güvenliğe bildirdi. Mürettebat: Balinaya çarptığımızdan haberimiz yokTankerin limana girdiğine tanık olan bir balıkçı yerel basına verdiği demeçte, "On yıllardır burada balık tutuyorum ama ilk defa bir balina görüyorum" dedi.Bir başka görgü tanığı ise "Seksen yıldan fazladır burada yaşıyorum, ancak ilk kez balina görüyorum" diye konuştu. Yerel haber sitesi Yomiuri, mürettebatın bir balinaya çarptıklarından haberleri olmadığını iddia ettiklerini yazdı. Mizushima Sahil Güvenlik Departmanı'ndan bir sözcü, daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmadıklarını ve böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için alınan tedbirlerin gözden geçirildiğini söyledi.Olayla ilgili tankerin sahibi olan şirket hakkında mı yoksa mürettebat hakkında mı soruşturma başlatılacağına dair bilgi henüz verilmedi. Fin Balinası olabilirBalinanın türü henüz belirlenemedi ancak Deniz Memelileri Araştırma Enstitüsü Yomiuri'ye yapılan açıklamada, bunun bir Fin Balinası gibi göründüğü söylendi.Mavi Balinadan sonra dünyadaki en uzun ikinci balık türü olan Fin Balinaları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'savunmasız tür' kategorisinde sayılıyor. Fin Balinaları, dünyanın tüm büyük okyanuslarında bulunuyor.

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japonya, balina, tanker