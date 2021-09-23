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Kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
hayvanlar
mahsur kalma
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Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde çiftçilere ait küçükbaş hayvanlar tepeliklerdeki kayalıklara çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sahiplerinin bütün uğraşlarına rağmen indirilemeyen hayvanların kurtarılması için yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından yapılan ortak çalışma ile kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan çiftçiler ekiplere teşekkür etti.
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hayvanlar, mahsur kalma

Kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

22:16 23.09.2021 (güncellendi: 22:25 23.09.2021)
© İHAkayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© İHA
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Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı.
Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde çiftçilere ait küçükbaş hayvanlar tepeliklerdeki kayalıklara çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sahiplerinin bütün uğraşlarına rağmen indirilemeyen hayvanların kurtarılması için yardım istendi.
Olay yerine gelen AFAD, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından yapılan ortak çalışma ile kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
Hayvanlarına kavuşan çiftçiler ekiplere teşekkür etti.
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