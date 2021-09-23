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https://tr.sputniknews.com/20210923/kayaliklarda-3-gundur-mahsur-kalan-hayvanlar-kurtarildi--1049197141.html
Kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T22:16+0300
2021-09-23T22:16+0300
2021-09-23T22:25+0300
yaşam
hayvanlar
mahsur kalma
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Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde çiftçilere ait küçükbaş hayvanlar tepeliklerdeki kayalıklara çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sahiplerinin bütün uğraşlarına rağmen indirilemeyen hayvanların kurtarılması için yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından yapılan ortak çalışma ile kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan çiftçiler ekiplere teşekkür etti.
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hayvanlar, mahsur kalma
Kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı 22:16 23.09.2021 (güncellendi: 22:25 23.09.2021)
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı.
Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde çiftçilere ait
küçükbaş hayvanlar tepeliklerdeki kayalıklara çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sahiplerinin bütün uğraşlarına rağmen indirilemeyen hayvanların
kurtarılması için yardım istendi.
Olay yerine gelen AFAD, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından yapılan ortak çalışma ile kayalıklarda
mahsur kalan keçiler kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
Hayvanlarına kavuşan çiftçiler ekiplere teşekkür etti.