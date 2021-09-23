Kılıçdaroğlu: İktidar olacağız, kaçak çayları Rize meydanda yakacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaret için Rize'ye gitti. Çay üreticileri ile kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, bir konuşma gerçekleştirdi.Halk TV'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu, burada çay üreticilerinin sorunlarına değindi. "Çay üretiminde en büyük emeği harcayan kadınların dertleri var. Fiyatlardan memnun değiller. Fiyatların yükseltilmesini istiyorlar. 'Bizi özel sektöre mahkum etmeyin' diyorlar. Bu rahatsızlığın giderilmesi konusunda bir kanun teklifi hazırladık bunu parlamentoya verdik" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Bütün partilere açık ve net çağrı yapıyorum. Rizeli çay üreticisinin sorunlarını çözmek istiyorsanız bu kanunu meclisten birlikte geçirir. İsterseniz bu kanunu CHP değil onlar teklif etsin biz destek verelim. Rize'nin bu sorunu aşılabilir. Taban fiyatın altında bir alım yapılmasın. Rizelilerin, üreticilerin hakkını savunuyoruz. Rize'de üreticilerin büyük bir kısmı öteden beri iktidar partisine destek veriyor. Bugün gelinen noktada onların alınteri birilerine peşkeş çekiliyor. 'Kaçak çay Türkiye'de büyük bir sorundur'Biz alın terine, emeğe değer veren bir partiyiz. Az önce içeride söz verdim. Kaçak çay Türkiye'de büyük bir sorundur. İktidar olacağız, kaçak çayları Rize meydanda yakacağım. Hiç kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasına izin vermeyeceğim. Ben adalet dediysem, 400 km yol yürüdüysem o kaçak çayları yakalayıp, Rize meydanda yakmakta benim boynumun borcu."
Bir dizi ziyaret için Rize'ye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çay üreticilerinin sorunlarına değinerek "İktidar olacağız, kaçak çayları Rize meydanda yakacağım. Hiç kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasına izin vermeyeceğim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaret için Rize'ye gitti. Çayüreticileri ile kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, bir konuşma gerçekleştirdi.
Halk TV'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu, burada çay üreticilerinin sorunlarına değindi. "Çay üretiminde en büyük emeği harcayan kadınların dertleri var. Fiyatlardan memnun değiller. Fiyatların yükseltilmesini istiyorlar. 'Bizi özel sektöre mahkum etmeyin' diyorlar. Bu rahatsızlığın giderilmesi konusunda bir kanun teklifi hazırladık bunu parlamentoya verdik" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bütün partilere açık ve net çağrı yapıyorum. Rizeli çay üreticisinin sorunlarını çözmek istiyorsanız bu kanunu meclisten birlikte geçirir. İsterseniz bu kanunu CHP değil onlar teklif etsin biz destek verelim. Rize'nin bu sorunu aşılabilir. Taban fiyatın altında bir alım yapılmasın. Rizelilerin, üreticilerin hakkını savunuyoruz. Rize'de üreticilerin büyük bir kısmı öteden beri iktidar partisine destek veriyor. Bugün gelinen noktada onların alınteri birilerine peşkeş çekiliyor.
'Kaçak çay Türkiye'de büyük bir sorundur'
Biz alın terine, emeğe değer veren bir partiyiz. Az önce içeride söz verdim. Kaçak çay Türkiye'de büyük bir sorundur. İktidar olacağız, kaçak çayları Rize meydanda yakacağım. Hiç kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasına izin vermeyeceğim. Ben adalet dediysem, 400 km yol yürüdüysem o kaçak çayları yakalayıp, Rize meydanda yakmakta benim boynumun borcu."