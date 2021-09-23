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https://tr.sputniknews.com/20210923/kolombiyada-evcil-hayvani-olen-calisanlara-yas-izni-verilecek-1049179572.html
Kolombiya'da evcil hayvanı ölen çalışanlara 'yas izni' verilecek
Kolombiya'da evcil hayvanı ölen çalışanlara 'yas izni' verilecek
Kolombiya'da meclise sunulan tasarının yasalaşması halinde, evcil hayvanlarını kaybeden çalışanlar iki günlük ücretli izin alabilecek. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T13:46+0300
2021-09-23T13:51+0300
dünya
köpek
evcil hayvan
ölüm
izin
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Liberal Parti kongre üyesi Alejandro Carlos Chacon, bir çalışanın evcil hayvanının ölümünün ardından işverenlere iki gün ücretli izin vermelerini zorunlu kılacak bir yasa tasarısı sundu.El Tiempo'da yer alan habere göre Chacon, mecliste yaptığı konuşmada, "Ailevi ilişkiler sadece insanlarla sınırlı değil" diyerek, farklı türler arasında da benzer ilişkilerin kurulduğunu söyledi. Chacon, "Bazı insanların çocuğu yoktur, ancak güçlü bir duygusal bağ geliştirdikleri çok sevdikleri bir evcil hayvanı vardır" diye konuştu. 48 yaşındaki kongre üyesi, önerilen ücretli iznin, insanların 'işleriyle meşgul olmadan sevdikleri hayvanlarını kaybetmenin acısını atmasına yardımcı olacağını' söyledi. Ülkedeki 10 haneden yaklaşık altısında evcil bir hayvan bulunduğa işaret eden Chacon, tasarının Kolombiyalı ailelerin çoğunluğu için geçerli olacağını vurguladı.Tasarıda, ücretli iznin 'egzotik' hayvanların ölümü durumunda ise geçerli olmadığı belirtildi. Kanıtlama zorunluluğu olacakTasarıda altı çizilen bir diğer önemli konu ise çalışanların bir evcil hayvan sahibi olduklarını kanıtlama zorunluluğu. Ücretli iznin suistimal edilmesi ihtimalini ortadan kaldırmak için işçinin, işe başladığında veya evcil hayvanı aldıktan en geç iki gün işvereni bilgilendirmesi istenecek.Tasarının yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. El Tiempo, bu sürecin zaman alabileceğini, bu nedenle tasarının nihai oylamayla ne zaman sunulacağı konusunda kesin program olmadığını yazdı.
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köpek, evcil hayvan, ölüm, izin

Kolombiya'da evcil hayvanı ölen çalışanlara 'yas izni' verilecek

13:46 23.09.2021 (güncellendi: 13:51 23.09.2021)
© AFP 2021 / CATHERINE LAIKöpek
Köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AFP 2021 / CATHERINE LAI
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Kolombiya'da meclise sunulan tasarının yasalaşması halinde, evcil hayvanlarını kaybeden çalışanlar iki günlük ücretli izin alabilecek.
Liberal Parti kongre üyesi Alejandro Carlos Chacon, bir çalışanın evcil hayvanının ölümünün ardından işverenlere iki gün ücretli izin vermelerini zorunlu kılacak bir yasa tasarısı sundu.
El Tiempo'da yer alan habere göre Chacon, mecliste yaptığı konuşmada, "Ailevi ilişkiler sadece insanlarla sınırlı değil" diyerek, farklı türler arasında da benzer ilişkilerin kurulduğunu söyledi.
Chacon, "Bazı insanların çocuğu yoktur, ancak güçlü bir duygusal bağ geliştirdikleri çok sevdikleri bir evcil hayvanı vardır" diye konuştu.
48 yaşındaki kongre üyesi, önerilen ücretli iznin, insanların 'işleriyle meşgul olmadan sevdikleri hayvanlarını kaybetmenin acısını atmasına yardımcı olacağını' söyledi.
Ülkedeki 10 haneden yaklaşık altısında evcil bir hayvan bulunduğa işaret eden Chacon, tasarının Kolombiyalı ailelerin çoğunluğu için geçerli olacağını vurguladı.
Tasarıda, ücretli iznin 'egzotik' hayvanların ölümü durumunda ise geçerli olmadığı belirtildi.

Kanıtlama zorunluluğu olacak

Tasarıda altı çizilen bir diğer önemli konu ise çalışanların bir evcil hayvan sahibi olduklarını kanıtlama zorunluluğu. Ücretli iznin suistimal edilmesi ihtimalini ortadan kaldırmak için işçinin, işe başladığında veya evcil hayvanı aldıktan en geç iki gün işvereni bilgilendirmesi istenecek.
Tasarının yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. El Tiempo, bu sürecin zaman alabileceğini, bu nedenle tasarının nihai oylamayla ne zaman sunulacağı konusunda kesin program olmadığını yazdı.
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