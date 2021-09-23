https://tr.sputniknews.com/20210923/kovid-19-semptomlari-1-yil-devam-edenler-var-antikorlarla-savasan-oto-antikorlar-mi-bulunuyor-1049163320.html

Kovid-19 semptomları 1 yıl devam edenler var: Antikorlarla savaşan oto-antikorlar mı bulunuyor?

Kovid-19 semptomları 1 yıl devam edenler var: Antikorlarla savaşan oto-antikorlar mı bulunuyor?

Kovid-19'u yenen ancak semptomları aylarca süren hastalar bulunuyor. 'Uzun Kovid' olarak adlandırılan durum hakkında bilim insanlarının son araştırmasında... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T00:52+0300

2021-09-23T00:52+0300

2021-09-23T00:52+0300

koronavirüs

koronavirüs

semptom

kovid-19

derya unutmaz

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Yaklaşık 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çeşitli varyantları olduğu gibi bir de uzun versiyonu bulunuyor. Hastanın iyileşse bile semptomlardan bir ya da birkaçının uzun süreli devam etmesi durumu 'uzun Kovid' olarak adlandırılıyor.Hürriyet'ten Selin Irmak Kaçmaz'a konuşan Prof. Dr. Derya Unutmaz, uzun Kovid'in tanımını "Koviid-19 geçirdikten sonra semptomların 3 ay ve daha fazla devam ettiği, belli bir organ hasarı görülmediği durumda konan teşhis” şeklinde yaptı.Unutmaz, “Bazen koronavirüs sonrası semptomlar akciğerde meydana gelen hasardan dolayı devam edebiliyor ve buna da uzun Kovid deniyor. Mesela burada teşhisin bir sebebi var; akciğerde olan hasardan dolayı kişiler solunum yetmezliği çekiyorlar veya çeşitli semptomlar meydana gelebiliyor" ifadelerini kullandı.'Semptomları 1 yıldan fazla devam edenler var'Amerika’daki Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde 'baş araştırmacı' olarak immünoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kanser tedavisi konularında önemli çalışmalar yürüten Unutmaz, bazı kişilerde herhangi bir organ hasarı görülmeden, hiçbir sebep bulunmadan semptomların uzun süre devam ettiğini söyledi.Bu semptomların genellikle yorgunluk, kas ağrısı ve beyin sisi olduğundan bahseden Prof. Dr. Unutmaz, "Virüsü yenen ancak semptomları bir yıldan fazla devam eden kişiler dahi var. Uzun Kovid'in sebebi tam olarak anlaşılmış değil ve birçok farklı sebepleri olabilir. Sebeplerden bir tanesi oto-antikorlar olabilir" dedi.Uzun Kovid sınıf değiştiriyorUzun Kovid'in henüz tam olarak neden meydana geldiği bilinmiyorken, yapılan yeni bir araştırmada çarpıcı bir sonuca varıldı. Arkansas Üniversitesi'nde uzun Kovid üzerine yapılan araştırmada, Kovid-19 vakalarının bir kısmında virüsün kendi proteinlerine saldıran 'oto-antikorlar' ürettiği keşfedildi.Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri araştırmacısı John Arthur ve ekibi, uzun Kovid'in oto-immün bir hastalık olarak sınıflandırılabileceğini de öne sürerek çok tartışılacak bir çalışmaya imza attı. Arthur, "Şu anda bunun bir oto-immün Hastalık olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz, ancak gerçekten öyle görünmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.Bilim insanlarının verdiği bilgilere göre, bir kişi enfekte olduğunda vücut koronavirüsü nötralize etmek için antikorlar geliştiriyor. Bazı insanların bağışıklık sistemleri ise bu antikorları yabancı bir tehdit olarak algılıyor ve savaşmak için oto-antikorlar üretiyor. Uzmanlar, uzun Kovid hastalarının birçoğunda yaşanan durumun böyle olduğunu tahmin ediyor.'Ölümlerin 4'te birinin sebebi oto-antikorlar'Prof. Dr. Derya Unutmaz ise oto-antikorlar hakkında şunları söyledi: “Kovid'den ölenlerin 4’te 1’inin kötü antikor diyebileceğimiz oto-antikorlardan dolayı öldüğü düşünülüyor. Yani vücut bağışıklığı virüse karşı cevap verirken ürettiği akıllı füzeleri kendi dokularına yöneltiyor. Onları bir şekilde düşman gibi görüyor.”Arkansas Üniversitesi’nde yapılan araştırmayı yorumlayan Derya Unutmaz, uzun Kovid'e otoimmün hastalık demek için çok erken olduğunun altını çizerek, “Tam olarak netleşmiş bir durum yok. Yine de bazı uzun Kovid hastalarında böyle bir otoimmün durumu söz konusu olabilir” değerlendirmesini yaptı.'Milyonlarca insan kronik hastalıkla mücadele edebilir'Unutmaz’a göre, Uzun Kovid'in bir otoimmün hastalık olduğu netleşirse ciddi bir problem ile karşı karşıya kalacağız. Unutmaz, “Bu, önemli bir sorun olacağa benziyor çünkü yüz milyonlarca insan enfekte oldu ve bunların yüzde birinden azı bile bu şekilde uzun Kovid hastası olursa yine milyonlarca insan kronik bir hastalıkla mücadele etmek durumunda kalacak” diye konuştu.'EBV varsa uzun Kovid riski artıyor'Uzun Kovid ile ilgili yapılan araştırma sadece Arkansas Üniversitesi ile sınırlı değil. İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, bilim dünyası bir süredir 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr Virüsü (EBV) arasında bir bağlantı kuruyordu. Çin’den gelen son veriler bu teoriyi haklı çıkaracak nitelikte.Vuhan Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, EBV ve uzun Kovid semptomları ayrıntılı olarak incelendi. 69 hastanın incelendiği çalışmada uzmanlar, bu kişilerin yaklaşık yüzde 55’inin yeniden aktive olmuş bir EVB enfeksiyonu olduğunu doğruladı.Bu sonuç, en yaygın insan virüslerinden biri olan ve genelde tükürük yoluyla yayılan EBV'ye sahip kişilerde uzun Kovid görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor.'Bağışıklık sistemini yoruyor'Derya Unutmaz EBV için, “EBV aslında birçok kişiye bulaşan, normalde semptomları düşük olan bir virüs ama uzun süre vücudumuzda kronik bir şekilde kalabiliyor. Bu da bağışıklık sistemini yorduğu anlamına geliyor. Koronavirüs ise bağışıklık sistemi daha önceden yorulmuş, EBV ile enfekte olmuş kişilerde daha büyük bir dengesizliğe sebebiyet verebilir" değerlendirmesini yaptı.University College London'dan bilim insanları, uzun Kovid'in en belirgin semptomlarını tespit etmeyi başardı. Araştırmaya göre, titreme, yorgunluk, hafıza kaybı, halüsinasyonlar, cilt soyulması, işitme kaybı, kas spazmlarına kadar 200’den fazla uzun Kovid semptomu belirlendi.Yapılan araştırmada 56 ülkeden yaklaşık 4 bin kişi incelendi. İncelemeler sonucunda ise en yaygın semptomların yorgunluk ile beyin sis olduğu sonucuna varıldı.

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koronavirüs, semptom, kovid-19, derya unutmaz