https://tr.sputniknews.com/20210923/koyunlara-saldiran-ayilari-kangal-kopekleri-uzaklastirdi-3-ayinin-bana-kostugunu-gordum--1049195952.html

Koyunlara saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı: '3 ayının bana koştuğunu gördüm'

Koyunlara saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı: '3 ayının bana koştuğunu gördüm'

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı 2 bin rakımlı yaylada anne ve üç yavru ayı, koyun sürüsüne saldırdı. Sürüyü koruyan Kangal cinsi köpekler, ayı ile üç... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T21:39+0300

2021-09-23T21:39+0300

2021-09-23T21:59+0300

yaşam

köpek

ayı

koyun

çoban

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Ovacık ilçesine bağlı Karagöl yaylasında, hayvanlarını otlatmaya çıkaran Fikret Ölmez, birden bir anne ile üç yavru ayının kendisine doğru koştuğunu fark etti. Çoban Ölmez, panik içerisinde eşeğin arkasına gizlenmeye çalışırken, ayı ve yavruları daha sonra koyun sürüsüne yöneldi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre bu sırada sürüyü koruyan Kangal cinsi köpekler, ayı ve yavrularının önüne geçti. Kangal köpekleri ayıların sürüye yanaşmasını engelledi. Kangalların üzerlerine geldiği ayı ve yavruları koşarak bölgeden uzaklaşırken, çoban Fikret Ölmez, yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydetti. Köpekler uzun süre kovalayarak ayı ve yavrularını bölgeden uzaklaştırdı.Ayıların kendisine doğru koştuğunu fark edince korku dolu anlar yaşadığını söyleyen Fikret Ölmez, şunları söyledi:

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köpek, ayı, koyun, çoban