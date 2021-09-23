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La Liga Başkanı Tebas'tan futbol sistemine eleştiri
La Liga Başkanı Tebas'tan futbol sistemine eleştiri
La Liga Başkanı Tebas, "Futbolda öyle bir sistem var ki zenginden alıp fakire veren değil, fakirden çalıp zengine veren bir Robin Hood gibi" eleştirisi... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T14:44+0300
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İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas dünya medyasının bazı temsilcilerine video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Dünya futbolunda mevcut sistemin büyük kulüplerin hep daha fazla kazanması üzerine kurulu olduğunu ve bunun değiştirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Tebas, FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir yapma düşüncesini, Avrupa Süper Ligi girişimini ve UEFA Finansal Fair Play kurallarını eleştirdi:
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la liga, lionel messi, javier tebas

La Liga Başkanı Tebas'tan futbol sistemine eleştiri

14:44 23.09.2021 (güncellendi: 14:53 23.09.2021)
© AFP 2021 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUJavier Tebas
Javier Tebas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AFP 2021 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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La Liga Başkanı Tebas, "Futbolda öyle bir sistem var ki zenginden alıp fakire veren değil, fakirden çalıp zengine veren bir Robin Hood gibi" eleştirisi yöneltti. Tebas, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması önerisini de 'çılgınlık' olarak niteledi.
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas dünya medyasının bazı temsilcilerine video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
Dünya futbolunda mevcut sistemin büyük kulüplerin hep daha fazla kazanması üzerine kurulu olduğunu ve bunun değiştirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Tebas, FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir yapma düşüncesini, Avrupa Süper Ligi girişimini ve UEFA Finansal Fair Play kurallarını eleştirdi:
Futbolu, gelirinin büyük çoğunluğu sadece büyük kulüplere giden ve bunu paylaşan büyük futbolcular için mi yapmak istiyoruz? 8 Ferrari yerine 10 Ferrari almaları için mi çalışacağız? Yoksa mevcut sistemi koruyarak, herkesin kazanmasını sağlayacak bir sistemi mi geliştirmek istiyoruz? Futbolda sorun elit değil etik. Elit futbol bir hatadır. Daha küresel bakmak lazım. Format değişikliği çözüm değil.
Futbolda öyle bir sistem var ki zenginden alıp fakire veren değil, fakirden çalıp zengine veren bir Robin Hood gibi. Her şey format değişince düzelecek gibi bir ortam yaratılıyor. Başım ağrıyor format değiştirelim, ayağım ağrıyor her iki yılda bir Dünya Kupası yapalım. Hayır, hayır, böyle olmaz. Çözüm başka yerlerde. İlk olarak federasyonlardaki yolsuzluk sorununu çözmek lazım. Futbolun düşük ve orta seviyede olduğu ülkelere daha fazla yardım yapmak gerekir. Çağımıza uygun dijitalleşmeye geçmek lazım. Sadece futbolcuların yüzde 10'unun katıldığı turnuvalar organize etmeye çalışmamalıyız, bu olmaz. Dışarıda kalacak yüzde 90 oranındaki futbolcular, onların aileleri, kulüpler ne olacak?
Don Kişot'luk yapmıyoruz. Bizim gibi düşünen çok fazla lig ve kurum var. Ne derlerse desinler doğru bildiğimizi söyleyip, kamuya açık ve şeffaf bir şekilde sonuna kadar mücadele edeceğiz.
(Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması önerisi) Tam bir çılgınlık, hata. Bu futbolu her anlamda ve her yerde parçalamak demektir. Futbolseverlerin çoğunluğu da 4 yılda bir Dünya Kupası istiyor.
(Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'dan PSG'ye transferi) Cristiano Ronaldo'nun da Lionel Messi'nin de bir gün LaLiga'dan gideceğini biliyorduk. Bununla ilgili hazırlık yapmıştık. Uluslararası yayın haklarıyla ilgili 4 yıllık sözleşmemiz var. Messi gitti diye LaLiga'nın uluslararası yayın sözleşmeleriyle bağlantılı tek bir telefon bile almadık. Messi'nin gidişinden dolayı Barcelona sorun yaşayabilir ama La Liga gelirlerinde çok az düşüş yaşar, ya da hiç yaşamaz. İspanyol liginde çok önemli futbolcular var. Benzema, Avrupa liglerinin gol kralı. Luis Suarez önemli. Ansu Fati sakatlıktan dönünce yine öne çıkacaktır. Çok sayıda genç ve yetenekli oyuncu var.
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