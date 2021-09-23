La Liga Başkanı Tebas'tan futbol sistemine eleştiri

Futbolu, gelirinin büyük çoğunluğu sadece büyük kulüplere giden ve bunu paylaşan büyük futbolcular için mi yapmak istiyoruz? 8 Ferrari yerine 10 Ferrari almaları için mi çalışacağız? Yoksa mevcut sistemi koruyarak, herkesin kazanmasını sağlayacak bir sistemi mi geliştirmek istiyoruz? Futbolda sorun elit değil etik. Elit futbol bir hatadır. Daha küresel bakmak lazım. Format değişikliği çözüm değil. Futbolu, gelirinin büyük çoğunluğu sadece büyük kulüplere giden ve bunu paylaşan büyük futbolcular için mi yapmak istiyoruz? 8 Ferrari yerine 10 Ferrari almaları için mi çalışacağız? Yoksa mevcut sistemi koruyarak, herkesin kazanmasını sağlayacak bir sistemi mi geliştirmek istiyoruz? Futbolda sorun elit değil etik. Elit futbol bir hatadır. Daha küresel bakmak lazım. Format değişikliği çözüm değil.

Futbolda öyle bir sistem var ki zenginden alıp fakire veren değil, fakirden çalıp zengine veren bir Robin Hood gibi. Her şey format değişince düzelecek gibi bir ortam yaratılıyor. Başım ağrıyor format değiştirelim, ayağım ağrıyor her iki yılda bir Dünya Kupası yapalım. Hayır, hayır, böyle olmaz. Çözüm başka yerlerde. İlk olarak federasyonlardaki yolsuzluk sorununu çözmek lazım. Futbolun düşük ve orta seviyede olduğu ülkelere daha fazla yardım yapmak gerekir. Çağımıza uygun dijitalleşmeye geçmek lazım. Sadece futbolcuların yüzde 10'unun katıldığı turnuvalar organize etmeye çalışmamalıyız, bu olmaz. Dışarıda kalacak yüzde 90 oranındaki futbolcular, onların aileleri, kulüpler ne olacak? Futbolda öyle bir sistem var ki zenginden alıp fakire veren değil, fakirden çalıp zengine veren bir Robin Hood gibi. Her şey format değişince düzelecek gibi bir ortam yaratılıyor. Başım ağrıyor format değiştirelim, ayağım ağrıyor her iki yılda bir Dünya Kupası yapalım. Hayır, hayır, böyle olmaz. Çözüm başka yerlerde. İlk olarak federasyonlardaki yolsuzluk sorununu çözmek lazım. Futbolun düşük ve orta seviyede olduğu ülkelere daha fazla yardım yapmak gerekir. Çağımıza uygun dijitalleşmeye geçmek lazım. Sadece futbolcuların yüzde 10'unun katıldığı turnuvalar organize etmeye çalışmamalıyız, bu olmaz. Dışarıda kalacak yüzde 90 oranındaki futbolcular, onların aileleri, kulüpler ne olacak?

Don Kişot'luk yapmıyoruz. Bizim gibi düşünen çok fazla lig ve kurum var. Ne derlerse desinler doğru bildiğimizi söyleyip, kamuya açık ve şeffaf bir şekilde sonuna kadar mücadele edeceğiz. Don Kişot'luk yapmıyoruz. Bizim gibi düşünen çok fazla lig ve kurum var. Ne derlerse desinler doğru bildiğimizi söyleyip, kamuya açık ve şeffaf bir şekilde sonuna kadar mücadele edeceğiz.

(Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması önerisi) Tam bir çılgınlık, hata. Bu futbolu her anlamda ve her yerde parçalamak demektir. Futbolseverlerin çoğunluğu da 4 yılda bir Dünya Kupası istiyor. Tam bir çılgınlık, hata. Bu futbolu her anlamda ve her yerde parçalamak demektir. Futbolseverlerin çoğunluğu da 4 yılda bir Dünya Kupası istiyor.