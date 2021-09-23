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https://tr.sputniknews.com/20210923/lukasenko-sanayi-kuruluslarinda-batiya-calisan-casuslar-var-1049185231.html
Lukaşenko: Sanayi kuruluşlarında Batı'ya çalışan casuslar var
Lukaşenko: Sanayi kuruluşlarında Batı'ya çalışan casuslar var
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bazı sanayi kuruluşlarında Batılı ülkelere çalışan casuslar bulunduğunu söyledi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T15:49+0300
2021-09-23T15:49+0300
dünya
rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
ajan
batı
açıklama
sanayi
muhalefet
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Sanayi Bakanı Pyotr Parhomçik ve Sanayiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yuriy Nazarov'la sektördeki durumun ele alındığı bir toplantı yapan Lukaşenko, yaptırımların etkisini azaltma çalışmaları hakkında Batı'ya bilgi sızdırıldığını belirtti.Parhomçik ve Nazarov'a hitap eden Lukaşenko, "İşletmelerdeki çalışanlarınıza bakın. Bazı yerlerde birkaç alçak kaldığına ve kendilerine Parhomçik ve Nazarov'un yaptırımları nasıl by-pass etmeye çalıştıkları konusunda Batı'yı bilgilendirme hedefi koyduklarına dair bilgiye sahibim. Fiilen casusluk yapıyorlar ve bilgileri oraya aktarıyorlar" dedi.Bazı kişileri tespit ettiklerini ve uzun süre cezaevinde yatacaklarını kaydeden Lukaşenko, "Tek tük de olsa, hala daha var. Bunlar sadece sivil konumlarını anlatan kişiler değil. Bunlar, Batılı istihbarat servislerinin parası karşılığında ekonomimize olduğu kadar devletimize de kasten zarar veren insanlar. Yöneticilerin dikkatini özellikle buna çekin ve siz de bu süreçleri izleyin" talimatı verdi.Sanayi sektörünün durgunluğa girmeye hakkı olmadığını ve hak ettiği seviyede tutulması gerektiğini söyleyen Lukaşenko, "Yaptırımların ekonomimiz üzerindeki etkisini en aza indirgemek için hükümette bir dizi kararlar aldığınızı biliyorum" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210912/lukasenko-rusya-belarus-birlik-devletinin-batisinda-yeni-riskler-goruyoruz-1048840984.html
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, ajan, batı, açıklama, sanayi, muhalefet, casus

Lukaşenko: Sanayi kuruluşlarında Batı'ya çalışan casuslar var

15:49 23.09.2021
© AFP 2021 / PAVEL ORLOVSKYBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AFP 2021 / PAVEL ORLOVSKY
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bazı sanayi kuruluşlarında Batılı ülkelere çalışan casuslar bulunduğunu söyledi.
Sanayi Bakanı Pyotr Parhomçik ve Sanayiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yuriy Nazarov'la sektördeki durumun ele alındığı bir toplantı yapan Lukaşenko, yaptırımların etkisini azaltma çalışmaları hakkında Batı'ya bilgi sızdırıldığını belirtti.

Parhomçik ve Nazarov'a hitap eden Lukaşenko, "İşletmelerdeki çalışanlarınıza bakın. Bazı yerlerde birkaç alçak kaldığına ve kendilerine Parhomçik ve Nazarov'un yaptırımları nasıl by-pass etmeye çalıştıkları konusunda Batı'yı bilgilendirme hedefi koyduklarına dair bilgiye sahibim. Fiilen casusluk yapıyorlar ve bilgileri oraya aktarıyorlar" dedi.

Bazı kişileri tespit ettiklerini ve uzun süre cezaevinde yatacaklarını kaydeden Lukaşenko, "Tek tük de olsa, hala daha var. Bunlar sadece sivil konumlarını anlatan kişiler değil. Bunlar, Batılı istihbarat servislerinin parası karşılığında ekonomimize olduğu kadar devletimize de kasten zarar veren insanlar. Yöneticilerin dikkatini özellikle buna çekin ve siz de bu süreçleri izleyin" talimatı verdi.

Sanayi sektörünün durgunluğa girmeye hakkı olmadığını ve hak ettiği seviyede tutulması gerektiğini söyleyen Lukaşenko, "Yaptırımların ekonomimiz üzerindeki etkisini en aza indirgemek için hükümette bir dizi kararlar aldığınızı biliyorum" diye ekledi.
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
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