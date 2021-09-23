Lukaşenko: Sanayi kuruluşlarında Batı'ya çalışan casuslar var

Sanayi Bakanı Pyotr Parhomçik ve Sanayiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yuriy Nazarov'la sektördeki durumun ele alındığı bir toplantı yapan Lukaşenko, yaptırımların etkisini azaltma çalışmaları hakkında Batı'ya bilgi sızdırıldığını belirtti.



Parhomçik ve Nazarov'a hitap eden Lukaşenko, "İşletmelerdeki çalışanlarınıza bakın. Bazı yerlerde birkaç alçak kaldığına ve kendilerine Parhomçik ve Nazarov'un yaptırımları nasıl by-pass etmeye çalıştıkları konusunda Batı'yı bilgilendirme hedefi koyduklarına dair bilgiye sahibim. Fiilen casusluk yapıyorlar ve bilgileri oraya aktarıyorlar" dedi.



Bazı kişileri tespit ettiklerini ve uzun süre cezaevinde yatacaklarını kaydeden Lukaşenko, "Tek tük de olsa, hala daha var. Bunlar sadece sivil konumlarını anlatan kişiler değil. Bunlar, Batılı istihbarat servislerinin parası karşılığında ekonomimize olduğu kadar devletimize de kasten zarar veren insanlar. Yöneticilerin dikkatini özellikle buna çekin ve siz de bu süreçleri izleyin" talimatı verdi.



Sanayi sektörünün durgunluğa girmeye hakkı olmadığını ve hak ettiği seviyede tutulması gerektiğini söyleyen Lukaşenko, "Yaptırımların ekonomimiz üzerindeki etkisini en aza indirgemek için hükümette bir dizi kararlar aldığınızı biliyorum" diye ekledi.