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https://tr.sputniknews.com/20210923/maduro-aralik-ayina-kadar-venezuella-halkinin-yuzde-80-ila-90inin-asi-olacagina-inaniyorum-1049166892.html
Maduro: Aralık ayına kadar Venezüella halkının yüzde 80 ila 90'ının aşı olacağına inanıyorum
Maduro: Aralık ayına kadar Venezüella halkının yüzde 80 ila 90'ının aşı olacağına inanıyorum
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, bu yılın aralık ayına kadar ülke halkının yüzde 80 ila 90'ının Kovid-19'a karşı aşılanmasını arzu ettiğini söyledi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T05:07+0300
2021-09-23T05:08+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella
aşılama
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.Maduro, yaptığı açıklamada, "Halkın yüzde 80 ila 90'ının aralık ayına kadar tamamen aşılanmış olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Ülkenin mevcut aşılama planı, ekim ayına kadar halkın yüzde 70'ine denk gelen 20 milyon insanın aşı olacağını öngörüyor. Sonrasında ise 3 ila 18 yaş arasındaki vatandaşların aşılama sürecinin başlatılması planlanıyor.Venezüella'da şu anda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V ile Çin'in Sinopharm aşıları kullanılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210425/venezuella-sputnik-v-dunyanin-en-etkili-koronavirus-asisi-1044351958.html
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nicolas maduro, venezüella, aşılama

Maduro: Aralık ayına kadar Venezüella halkının yüzde 80 ila 90'ının aşı olacağına inanıyorum

05:07 23.09.2021 (güncellendi: 05:08 23.09.2021)
© REUTERSVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS
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Venezüella Devlet Başkanı Maduro, bu yılın aralık ayına kadar ülke halkının yüzde 80 ila 90'ının Kovid-19'a karşı aşılanmasını arzu ettiğini söyledi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Maduro, yaptığı açıklamada, "Halkın yüzde 80 ila 90'ının aralık ayına kadar tamamen aşılanmış olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Ülkenin mevcut aşılama planı, ekim ayına kadar halkın yüzde 70'ine denk gelen 20 milyon insanın aşı olacağını öngörüyor. Sonrasında ise 3 ila 18 yaş arasındaki vatandaşların aşılama sürecinin başlatılması planlanıyor.
Venezüella'da şu anda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V ile Çin'in Sinopharm aşıları kullanılıyor.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2021
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