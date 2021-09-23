https://tr.sputniknews.com/20210923/maduro-aralik-ayina-kadar-venezuella-halkinin-yuzde-80-ila-90inin-asi-olacagina-inaniyorum-1049166892.html

Maduro: Aralık ayına kadar Venezüella halkının yüzde 80 ila 90'ının aşı olacağına inanıyorum

Maduro: Aralık ayına kadar Venezüella halkının yüzde 80 ila 90'ının aşı olacağına inanıyorum

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, bu yılın aralık ayına kadar ülke halkının yüzde 80 ila 90'ının Kovid-19'a karşı aşılanmasını arzu ettiğini söyledi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T05:07+0300

2021-09-23T05:07+0300

2021-09-23T05:08+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella

aşılama

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.Maduro, yaptığı açıklamada, "Halkın yüzde 80 ila 90'ının aralık ayına kadar tamamen aşılanmış olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Ülkenin mevcut aşılama planı, ekim ayına kadar halkın yüzde 70'ine denk gelen 20 milyon insanın aşı olacağını öngörüyor. Sonrasında ise 3 ila 18 yaş arasındaki vatandaşların aşılama sürecinin başlatılması planlanıyor.Venezüella'da şu anda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V ile Çin'in Sinopharm aşıları kullanılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210425/venezuella-sputnik-v-dunyanin-en-etkili-koronavirus-asisi-1044351958.html

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