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Mansur Yavaş’tan yurt açıklaması: Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız
Mansur Yavaş’tan yurt açıklaması: Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da 2 bin 400 üniversite öğrencisinin belediyeye yurt başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Dört bloğu... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T09:48+0300
2021-09-23T09:48+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
üniversite
öğrenci
yurt
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Ankara Sanayi Odası İş Dünyası Büyükelçiler Resepsiyonu’na katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları yurt sorununa ilişkin soruları yanıtladı. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre kamu yöneticisi olarak üstüne düşen görevi yaptığını ifade eden Yavaş, şunları söyledi:“Kimseyi aç ve açıkta bırakamayız. Nasıl kışın sokakta kimseyi bırakamıyorsak şimdi gelen öğrencileri de sahipleniyoruz. Yedekten asil yer kazanana kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Elimizde zaten var olan beş bloğu Hacettepe Üniversitesi’ne vermiştik. Şimdi belediyeye ait dört bloğu daha öğrenciler için boşaltıyoruz. Onu da başka bir üniversitemize vereceğiz. Çünkü onların da işletilmesi büyük sorumluluk.'Başvuru 3 bini geçebilir'Ayrıca oralara kütüphane, yemekhane, çamaşırhane gibi üniteler yapıp öğrencilerin rahat etmesini sağlayacağız. Şu ana kadar başvuru yapan 2 bin 400 öğrencimiz var. Halen de başvuru geliyor, 3 bini bulur gibi görünüyor. 3 bini de geçebilir. Geçse de sonuna kadar desteğimiz sürecek. Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız. Belediyenin imkanlarını başka şeylere harcamaktansa öğrenciye harcamak en güzeli.”
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, üniversite, öğrenci, yurt

Mansur Yavaş’tan yurt açıklaması: Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız

09:48 23.09.2021
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da 2 bin 400 üniversite öğrencisinin belediyeye yurt başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Dört bloğu Hacettepe Üniversitesi’ne verdik. Beş bloğu daha boşaltıp başka bir üniversiteye vereceğiz. Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız” dedi.
Ankara Sanayi Odası İş Dünyası Büyükelçiler Resepsiyonu’na katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları yurt sorununa ilişkin soruları yanıtladı.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre kamu yöneticisi olarak üstüne düşen görevi yaptığını ifade eden Yavaş, şunları söyledi:
“Kimseyi aç ve açıkta bırakamayız. Nasıl kışın sokakta kimseyi bırakamıyorsak şimdi gelen öğrencileri de sahipleniyoruz. Yedekten asil yer kazanana kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Elimizde zaten var olan beş bloğu Hacettepe Üniversitesi’ne vermiştik. Şimdi belediyeye ait dört bloğu daha öğrenciler için boşaltıyoruz. Onu da başka bir üniversitemize vereceğiz. Çünkü onların da işletilmesi büyük sorumluluk.

'Başvuru 3 bini geçebilir'

Ayrıca oralara kütüphane, yemekhane, çamaşırhane gibi üniteler yapıp öğrencilerin rahat etmesini sağlayacağız. Şu ana kadar başvuru yapan 2 bin 400 öğrencimiz var. Halen de başvuru geliyor, 3 bini bulur gibi görünüyor. 3 bini de geçebilir. Geçse de sonuna kadar desteğimiz sürecek. Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız. Belediyenin imkanlarını başka şeylere harcamaktansa öğrenciye harcamak en güzeli.”
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