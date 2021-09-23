https://tr.sputniknews.com/20210923/marcus-arala-saldirinin-goruntusu-ortaya-cikti-keremin-selami-var-deyip-vurdular-1049184638.html

Marcus Aral'a saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 'Kerem'in selamı var' deyip vurdular'

Marcus Aral'a saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 'Kerem'in selamı var' deyip vurdular'

Ünlü model Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla gündem olan Yiğit Marcus Aral'ın, Taksim’de yere yatırılarak tekme ve... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T15:38+0300

2021-09-23T15:38+0300

2021-09-23T15:38+0300

yaşam

istanbul

tartışma

kavga

model

yiğit marcus aral

şevval şahin

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Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda, Miss Turkey 2018 yarışması birincisi olan Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla gündeme gelen 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, evine gitmek üzere yola koyuldu.Sokakta yürüdüğü esnada Aral’a arkasından yaklaşan 3 şahıs sözlü sataşmada bulundu. Tartışma sonrası Aral koşarak şahıslardan kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan şahıslar Aral’ı çelme takarak yere düşürdü. Aral, yerde dakikalarca tekme ve yumruklarla dövüldü. Saldırının ardından şahıslar koşarak uzaklaşırken, Aral ise çevredeki yurttaşlar tarafından yerden kaldırıldı. Aral'ın saldırıya uğradığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Olay sonrası koşarak kaçmaya çalışan 3 kişi, o esnada polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sorgulanan şahıslar, sokakta kavga ettiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını söyledi. Çevrede çalışma yapan ekipler, hemen yan sokakta Aral ile karşılaştı. Aral’ın evine gittiği esnada tanımadığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.'Kerem'in azmettirdiğini düşünüyorum'Bunun üzerine Ahmet Ç., Bünyamin K. ve Abdurrahman K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit Marcus Aral ise, “Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar ‘Kerem’in selamı var’ diyerek saldırdı. Kerem’in azmettirdiğini düşünüyorum” dediği öğrenildi.Saldırganlar serbest bırakıldıİşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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istanbul, tartışma, kavga, model, yiğit marcus aral, şevval şahin