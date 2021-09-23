https://tr.sputniknews.com/20210923/meb-15-bin-ogretmen-alimina-iliskin-brans-bazinda-kontenjan-dagilimini-acikladi-1049187836.html

MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı

MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T16:49+0300

2021-09-23T16:49+0300

2021-09-23T16:49+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

öğretmen

atama

mahmut özer

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15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

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milli eğitim bakanlığı, öğretmen, atama, mahmut özer