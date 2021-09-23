Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/meb-15-bin-ogretmen-alimina-iliskin-brans-bazinda-kontenjan-dagilimini-acikladi-1049187836.html
MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T16:49+0300
2021-09-23T16:49+0300
2021-09-23T16:49+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
öğretmen
atama
mahmut özer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048385702_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a4ee9e8bd6859c9eb3491890d99a2ae6.jpg
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048385702_103:0:583:360_1920x0_80_0_0_5ccc1a385ec731d40f1635eb63bd13b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı, öğretmen, atama, mahmut özer
MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığı'
nın http://personel.meb.gov.tr/ internet
adresinde
yayımlandı.
Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.
Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.
Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.