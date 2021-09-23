Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/meb-15-bin-ogretmen-alimina-iliskin-brans-bazinda-kontenjan-dagilimini-acikladi-1049187836.html
MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T16:49+0300
2021-09-23T16:49+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
öğretmen
atama
mahmut özer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048385702_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a4ee9e8bd6859c9eb3491890d99a2ae6.jpg
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048385702_103:0:583:360_1920x0_80_0_0_5ccc1a385ec731d40f1635eb63bd13b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı, öğretmen, atama, mahmut özer

MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı

16:49 23.09.2021
© DHAöğretmen - matematik
öğretmen - matematik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.
Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:34WSJ: Merkel, Biden’den görevdeki ilk telefon görüşmesini reddetti
17:31Çocuğunun aşı olmasına izin vermeyen baba mahkemeye takıldı
17:29Xiaomi’den sansür iddialarına yanıt
17:27Rusya, Ay’a insanlı inişe hazırlık çalışmalarını başlattı
17:16Meteoroloji analiz raporlarını yayımladı: Ağustos ayında 'şiddetli kurak' yaşandı
17:08AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesi kararları bir ülkede bulunan tüm kuruluşları bağlar
17:02AK Partili Akbaşoğlu: Millet İttifakı'nın adayı herhalde Selahattin Demirtaş
16:58Erdoğan'ın kripto para açıklaması Rus RBK gazetesinde: 'Piyasada temizlik'
16:49MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
16:38İtalya'da kilise paralarıyla eşcinsel seks partileri düzenlemekle suçlanan rahip gözetim altında
16:34Anketlerde Biden için balayı bitti
16:28TCDD: Çorlu tren kazasında ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara 21.3 milyon TL tazminat ödendi
16:26AK Partili Bostancı'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması
16:24Tunus lideri yasama yetkisini kendisine devretti
16:24Japonya'da 10 metrelik balina tankerin pruvasına takıldı
16:08Otelde mimara taciz iddiası
16:08Marketler mercek altında: Gıdada fahiş fiyatların sebebi ne?
15:59Türkiye’nin 2016’da imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nı 5 yıl sonra TBMM’ye getiren sebepler neler?
15:55Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu
15:54Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi tepkisi