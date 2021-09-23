Merkez Bankası faizi düşürdü: Dolar/TL'de yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 19 olan politika faizini yüzde 18'e düşürdü. Genel beklenti eylül toplantısında faizin sabit tutulması yönündeydi.Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından, dolar/TL yüzde 1'in üzerinde yükselişle 8.8017'yi gördü. Euro/TL ise 10.32'yi aştı. Dolar/TL kurunda tüm zamanların en yüksek seviyesi, geçen haziran ayında gerçekleşmişti. Kur, 8.8122'ye ulaşmıştı.Enflasyon, politika faizini aşmıştıSon enflasyon verisi, politika faizinin üzerinde gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ağustosta tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.25 artmıştı.Aylık bazda bakıldığında ağustos ayında artışın yüzde 1.12 olduğu görülmüştü. Çekirdek enflasyonda ise bir önceki aya göre gerileme izlenmişti. Buna göre temmuzda yüzde 17.22 olan yıllık çekirdek enflasyon yüzde 16.76'ya çekilmişti.Tüketici fiyatlarında gıda enflasyonundaki hızlı yükseliş dikkat çekmişti. Ağustosta gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 29 artmıştı. Böylelikle yıllık gıda enflasyonunda 2019 Nisan ayından bu yana en yüksek artış görülmüştü.
Son enflasyon verisi, politika faizinin üzerinde gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ağustosta tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.25 artmıştı.
Aylık bazda bakıldığında ağustos ayında artışın yüzde 1.12 olduğu görülmüştü. Çekirdek enflasyonda ise bir önceki aya göre gerileme izlenmişti. Buna göre temmuzda yüzde 17.22 olan yıllık çekirdek enflasyon yüzde 16.76'ya çekilmişti.
Tüketici fiyatlarında gıda enflasyonundaki hızlı yükseliş dikkat çekmişti. Ağustosta gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 29 artmıştı. Böylelikle yıllık gıda enflasyonunda 2019 Nisan ayından bu yana en yüksek artış görülmüştü.