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Nesli tükenen kum zambakları Mersin'de koruma altına alındı
Nesli tükenen kum zambakları Mersin'de koruma altına alındı
Erdemli ilçesinde Talat Göktepe Tabiat Parkı kumsalında doğal olarak yetişen kum zambakları koruma altına alındı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T01:22+0300
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yaşam
mersin
koruma
kum zambağı
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Erdemli Belediyesi, kum zambaklarını korumak için çevreciler ve belediyenin kurslarında eğitim gören gençlerle birlikte sahilde etkinlik düzenledi. Etkinlikte kum zambaklarının yetiştiği alan şeritle çevrilerek, vatandaşların zambakları koparmaması ve zarar vermemesi için uyarı levhaları konuldu. Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmeciliğini yaptıkları sahilde çocuklar ve gençlerle kum zambaklarının yerlerini belirlediklerini ve etraflarını çevirerek koruma altına aldıklarını belirtti. Kum zambağının nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu dile getiren Çınar, "Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira. Belediye olarak nesli tükenmekte olan bu bitkimizi korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. Etkinliğe katılan Cemre Beray Çilingir de, "Bizden öncekiler nasıl koruduysa, biz de bundan sonrası için koruyacağız ve böylece bırakacağız" ifadesini kullandı.
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mersin, koruma, kum zambağı

Nesli tükenen kum zambakları Mersin'de koruma altına alındı

01:22 23.09.2021 (güncellendi: 01:45 23.09.2021)
© AAMersin'de kum zambaklarının bulunduğu alan koruma için şeritle çevrildi
Mersin'de kum zambaklarının bulunduğu alan koruma için şeritle çevrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
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Erdemli ilçesinde Talat Göktepe Tabiat Parkı kumsalında doğal olarak yetişen kum zambakları koruma altına alındı.
Erdemli Belediyesi, kum zambaklarını korumak için çevreciler ve belediyenin kurslarında eğitim gören gençlerle birlikte sahilde etkinlik düzenledi.
Etkinlikte kum zambaklarının yetiştiği alan şeritle çevrilerek, vatandaşların zambakları koparmaması ve zarar vermemesi için uyarı levhaları konuldu.
Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmeciliğini yaptıkları sahilde çocuklar ve gençlerle kum zambaklarının yerlerini belirlediklerini ve etraflarını çevirerek koruma altına aldıklarını belirtti.
Kum zambağının nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu dile getiren Çınar, "Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira. Belediye olarak nesli tükenmekte olan bu bitkimizi korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. Etkinliğe katılan Cemre Beray Çilingir de, "Bizden öncekiler nasıl koruduysa, biz de bundan sonrası için koruyacağız ve böylece bırakacağız" ifadesini kullandı.
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