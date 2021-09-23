https://tr.sputniknews.com/20210923/meteorolojiden-41-kente-saganak-yagis-uyarisi-1049199711.html

Meteoroloji’den 41 kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den 41 kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 41 ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T23:53+0300

2021-09-23T23:53+0300

2021-09-23T23:53+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 41 kentte yağmur etkili olacak. Sosyal medya hesabından haftalık hava durumu raporunu paylaşan Meteoroloji açıklamasında şu ifadeleri kullandı;“(24 – 30 Eylül 2021) Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak artacağı, Pazartesi gününden itibaren kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.”Yağış beklenen illerYağış beklenen 41 ilse şöyle:"Kocaeli, Yalova, Sakarya Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Hatay."

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türkiye, hava durumu, meteoroloji