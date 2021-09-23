https://tr.sputniknews.com/20210923/metin-haranin-savciliga-verdigi-dilekceden-asagilandim-psikolojim-bozuldu-1049176286.html

Metin Hara'nın savcılığa verdiği dilekçeden: 'Aşağılandım, psikolojim bozuldu'

Metin Hara'nın savcılığa verdiği dilekçeden: 'Aşağılandım, psikolojim bozuldu'

Yazar Metin Hara, model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle ilgili yorumların ve diploması olmamasına rağmen tabip unvanını kullanmasını eleştiren haber ve... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T12:31+0300

2021-09-23T12:31+0300

2021-09-23T12:31+0300

yaşam

adriana lima

haber

doktor

tıp

dilekçe

metin hara

savcılık

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Ünlü model Adriana Lima ile bir dönem yaşadığı aşkla adından söz ettiren Metin Hara, "Hakarete uğradım, psikolojik çöküntüdeyim" diyerek savcılığın kapısını çaldı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunan Hara, sunucu Pelin Olgun hakkında şikayette bulundu. Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre avukatı, savcılığa sunduğu dilekçesinde Hara'yı tanıttı ve müvekkilinin birçok global markanın Türkiye ve yurt dışındaki tanıtım mecralarında yer aldığını söyledi. Hara'nın 5 yıldır profesyonel anlamda enerjiyle tedavi çalışmaları yaptığını savunan avukat, 'Hara'nın insan zihnine sığmayan engin bilgisiyle tıbben imkansız sonuçlar alıp tıp camiasında yankı uyandırdığını' iddia etti.Ardından dilekçede Hara'nın 'Adriana Lima ile aşk yaşadığı' ve 'tıp diploması olmadığı halde hasta tedavi edip tabip unvanı takındığı ve 5 yıla kadar hapsi istendiğine' dair haberlerin yayınladığı kaydedildi. Bu haberlerin Hara'yı üzdüğü vurgulandı.'Metin Hara'nın saygın kimliğine zarar verildiği' ileri sürülen dilekçede, Hara'nın kiminle aşk yaşadığının kamuoyunda paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlatıldı. Dilekçede, 'diploması olmadığı halde hasta tedavi ediyor' denmesinin de Hara'yı rencide ettiği kaydedildi. Bu tarz yapılan haberlerin Metin Hara'yı üzdüğü, saygınlığına zarar verdiği, aynı zamanda aşağılayıcı olduğu anlatılan dilekçede, 'kişilik hakkına büyük halel getirdiği' anlatıldı. Söz konusu haberlerin Metin Hara'ya mağduriyet yaşattığı da ifade edilirken, haberlerin paylaşılmasıyla saygınlığının zarar göreceği belirtildi. Haber içeriklerinin neler olduğu tespit edilerek basında yayınlanmasının engellenmesi de talep edildi.'Sosyal yaşamında ciddi zorluklar yaşıyor'Dilekçede, Metin Hara'nın eleştiri sınırları içinde kalan yorumları ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiği, ancak sosyal medya üzerinden yayın yapan 'Vibio' adlı bir kanalda kendisine 'büyücü, efsuncu, insanların dini veya manevi değerlerini istismar eden biri' olarak gösterilerek hakaret edildiği söylendi.Video sahibinin hakaret içerikli paylaşımlarına devam ettiği anlatılan dilekçede, paylaşımlar sebebiyle Hara'nın psikolojik çöküntü ve sosyal yaşamında ciddi zorluklar yaşadığı, mağduriyetinin günden güne arttığı ifade edildi. Video sahibinin Hara'yı toplum nezdinde küçük düşürüp kendine fayda sağlamaya çalıştığı kaydedildi. Alenen hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi.Savcılık takipsizlik verdi, Metin Hara itiraz etti, hakimlik kaldırdıSöz konusu şikayetin ardından savcılık, web adresinin yurt dışında olduğunu ve bilişim suçlarında şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşmaya yurt dışındaki ülkenin hukuki yapısının olanak vermediğini belirterek takipsizlik kararı verdi. Ancak Metin Hara bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu sosyal medya hesabıyla ilgili emniyetçe araştırma yapılmasını isteyerek takipsizlik kararını kaldırdı. Araştırmanın ardından sosyal medya üzerinden yayın yapan kanaldaki kişinin ünlü sunucu Pelin Olgun olduğu tespit edildi.Pelin Olgun: Eleştirimin sert olması hakaret boyutuna ulaştığı anlamına gelmezİfadesi alınan sunucu Pelin Olgun, Metin Hara'nın tıp diploması olmamasına rağmen doktor gibi tavsiyelerde bulunmasına ve dünyaca ünlü kız arkadaşı Adriana Lima'yla herkesin görebileceği yerlerde gezme, sarılma pozları vererek sözde bilmeden ama bilerek yakalanmasına hiciv yaparak mizahi bir paylaşım yaptığını söyledi. Hara'nın ilişkilerini sosyal medyadan paylaştığını söyleyen Olgun, sürekli magazin sayfalarında yer alan bir ünlünün bazen sert de olsa hicivleri kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi. "Eleştirimin sert olması hakaret boyutuna ulaştığı anlamına gelmez" dedi.

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