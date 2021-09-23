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https://tr.sputniknews.com/20210923/mhpde-7-isim-parti-uyeliginden-cikarildi-1049178971.html
MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı
MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı
MHP Merkez Disiplin Kurulu, Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmasına... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T13:30+0300
2021-09-23T13:30+0300
2021-09-23T13:30+0300
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mhp
MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı
Ayrıntılar geliyor
MHP Merkez Disiplin Kurulu, Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmasına karar karar verdi.