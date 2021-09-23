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MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı
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MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı
MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı
MHP Merkez Disiplin Kurulu, Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmasına... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T13:30+0300
2021-09-23T13:30+0300
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252
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mhp

MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı

13:30 23.09.2021
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Ayrıntılar geliyor
MHP Merkez Disiplin Kurulu, Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmasına karar karar verdi.
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