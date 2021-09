https://tr.sputniknews.com/20210923/milliyet-yazari-eyuboglu-tarkan-neden-konser-vermiyor-1049175041.html

Milliyet yazarı Eyüboğlu: Tarkan neden konser vermiyor?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Tarkan'ın konser vermeme kararını değerlendirirken "Aşılı olanlar veya güncel PCR testi negatif çıkanlara konserlerin serbest...

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, 'Tarkan neden konser vermiyor?' başlıklı yazısında şarkıcı Tarkan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kontrol altına alınana kadar konser vermeme kararını değerlendirdi. Şarkıcının bu kararın gerekçelerini kişisel Instagram hesabında paylaştığını hatırlatan Eyüboğlu, aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bugünkü vaka sayısı 29 bin 338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken şimdi 30 bine yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yapmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" şeklinde bir açıklama yaptığını belirtti.Eyüboğlu, şöyle devam etti:"Aşılı olanlar veya güncel PCR testi negatif çıkanlara konserlerin serbest olduğu Türkiye’de Tarkan gibi hayranlarının sağlığını düşünüp konser vermeme kararı alan başka şarkıcı var mı? Bildiğim kadarıyla yok... Üstelik Tarkan bu kararını, Sağlık Bakanı’nın 'Kritik bir dönemdeyiz' açıklamasından altı saat önce kamuoyuna duyurdu. 'Her şey ortada'Sosyal medyadan aşı olmayacağını, kimsenin kendisine PCR testi yaptıramayacağını açıklamasına rağmen şakır şakır konser veren de sanatçı, Tarkan da... Aralarındaki farkı anlatmama gerek var mı? Her şey ortada çünkü."

