https://tr.sputniknews.com/20210923/misirda-amcasiyla-25-bin-lirasina-iddiaya-girerek-sokakta-ciplak-yuruyen-gence-gozalti-1049163844.html

Mısır'da amcasıyla 25 bin lirasına iddiaya girerek sokakta çıplak yürüyen gence gözaltı

Mısır'da amcasıyla 25 bin lirasına iddiaya girerek sokakta çıplak yürüyen gence gözaltı

Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkenin Şarkiye iline bağlı Minya el-Kamh kentinde amcasıyla 25 bin lirasına iddiaya girerek sokakta çıplak dolaşan bir gencin... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T01:11+0300

2021-09-23T01:11+0300

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yaşam

mısır

çıplak

iddia

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Mısır'da ülkenin Şarkiye iline bağlı Minya el-Kamh kentinde, sokakta çıplak yürüyen bir gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.Daha sonra gencin bu eylemi, amcasıyla 25 bin lirasına girdiği iddianın ardından gerçekleştirdiği öğrenildi.Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şarkiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şahsı yakalayarak gözaltına aldığı belirtildi.

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mısır, çıplak, iddia