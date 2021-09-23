Mısır'da amcasıyla 25 bin lirasına iddiaya girerek sokakta çıplak yürüyen gence gözaltı

Mısır'da ülkenin Şarkiye iline bağlı Minya el-Kamh kentinde, sokakta çıplak yürüyen bir gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.Daha sonra gencin bu eylemi, amcasıyla 25 bin lirasına girdiği iddianın ardından gerçekleştirdiği öğrenildi.Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şarkiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şahsı yakalayarak gözaltına aldığı belirtildi.
Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkenin Şarkiye iline bağlı Minya el-Kamh kentinde amcasıyla 25 bin lirasına iddiaya girerek sokakta çıplak dolaşan bir gencin tutuklandığı bir gencin gözaltına alındığını açıkladı.
Mısır'da ülkenin Şarkiye iline bağlı Minya el-Kamh kentinde, sokakta çıplak yürüyen bir gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Daha sonra gencin bu eylemi, amcasıyla 25 bin lirasına girdiği iddianın ardından gerçekleştirdiği öğrenildi.
Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şarkiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şahsı yakalayarak gözaltına aldığı belirtildi.