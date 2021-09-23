https://tr.sputniknews.com/20210923/moderna-ceosuna-gore-bir-yil-icinde-dunyada-herkesi-asilayacak-doza-erisilmesiyle-pandemi-bitecek-1049176790.html

Moderna CEO'suna göre bir yıl içinde dünyada herkesi aşılayacak doza erişilmesiyle pandemi bitecek

Moderna CEO'suna göre bir yıl içinde dünyada herkesi aşılayacak doza erişilmesiyle pandemi bitecek

Koronavirüs pandemisinin önde gelen aşı üreticilerinden olan Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, gelecek yılın ortasına dek dünyadaki herkesi aşılamaya yetecek... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T12:48+0300

2021-09-23T12:48+0300

2021-09-23T12:48+0300

koronavirüs

aşı

koronavirüs

kovid-19

moderna

mesajcı rna (mrna)

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İsviçre gazetesi Neue Züricher Zeitung'a konuşan ABD merkezli Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, artan aşı üretiminin küresel tedariki karşılamasıyla pandeminin bir yıl içinde bitebileceğini öngördü.Gelecek yılın ortasına dek dünyadaki herkesi aşılamaya yetecek kadar dozun mevcut hale geleceğini, ancak ondan sonra Kovid-19 pandemisinin normal bir seyre kavuşacağını söyleyen Moderna CEO'su, "Son 6 ayda endüstri çapında üretim kapasitelerinin genişlemesine bakılırsa, dünyadaki herkesin aşılanabilmesi için yeterli dozun gelecek yılın ortasına kadar erişilebilir olması gerekir" dedi. 'Bebekler bile aşılanacak'İhtiyaç halinde takviye dozların da erişilebilir olması gerektiğine dikkat çeken Bancel, 'pandeminin başında ilk aşılanan gruplar olan yaşlılarla riskli hastaların şimdi destek dozlarını yaptırmaları gerektiğini, bu yüzden hükümetlerin destek dozlara onay vermesini beklediklerini, kısa süre içinde bebeklerin bile aşılanmasına geçileceğini' dile getirdi. 'Aşı olmayanlara da sonunda bulaşacak ve bağışıklık sağlanacak'"Delta varyantı çok bulaşıcı olduğu için aşılanmayanlar doğal olarak bağışıklık kazanacaklar. Bu şekilde grip benzeri bir duruma geleceğiz. Ya aşı olursun ve iyi bir kış geçirirsin ya da bunu yapmayıp hastalanma ve hatta muhtemelen hastaneye gitme riskiyle karşı karşıya kalırsın" diye konuşan Moderna CEO'su, bunun gelecek yılın ikinci yarısında normale dönme anlamına gelip gelmediği sorusunu "Bugün itibariyle, bir yıl içinde, sanırım" diye yanıtladı."Aşı hacmi en büyük sınırlayıcı etken. Dozun yarısıyla gelecek yıl dünya çapında 2 milyar yerine 3 milyar doz erişilebilir olacak" diye ekleyen Bancel, Biontech ve Moderna aşısının temelini oluşturan mRNA teknolojisinin 'büyük bir potansiyele sahip olduğunu' belirtti. 'Tüm solunum yolu virüslerine karşı kombine aşı yolda''Örneğin Kovid-19'un kişinin tüm solunum yolu virüslerine karşı aşılanabileceği kombine bir aşının parçası olabileceği, koronavirüs ve grip virüslerine karşı aşı kombinasyonları geliştirilebileceği, böylece aynı anda birkaç virüse karşı aşı yapılabileceği' tahminlerini paylaşan Moderna CEO'su, bunun klinik deneylerine yıl bitmeden başlayacaklarını ve kombine aşıların 2023 yılında piyasaya çıkabileceğini söyledi.

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aşı, koronavirüs, kovid-19, moderna, mesajcı rna (mrna)