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Müge Anlı'yı ölümle tehdit eden Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun'a hapis cezası
Müge Anlı'yı ölümle tehdit eden Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun'a hapis cezası
Müge Anlı'yı ölümle tehdit eden Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T19:12+0300
2021-09-23T19:12+0300
müge anlı
hapis cezası
aleyna çakır
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı programında Aleyna Çakır cinayetini konu edinmesinin ardından Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tarafından hedef gösterildi. Anlı'yı ölümle tehdit eden Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun'un cezası belli oldu.Sabah'ta Atakan Irmak'ın haberine göre, Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri ve hakaretlere maruz kalan Müge Anlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık şikayet üzerine, 3 şüpheli hakkında başlattığı soruşturma kapsamında Müge Anlı hakkında sosyal medyada paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli içerikleri inceleme altına aldı.2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasıSavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından iddianame düzenledi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüphelilerden Ümitcan Uygun, cezaevinden SEGBİS'le mahkemeye bağlanarak ifade verdi. Uygun, ifadesinde Müge Anlı'ya hakaret etmediğini beraatına karar verilmesini talep etti.Mahkemede yapılan yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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müge anlı, hapis cezası, aleyna çakır, ümitcan uygun

Müge Anlı'yı ölümle tehdit eden Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun'a hapis cezası

19:12 23.09.2021
© İHAÜmitcan Uygun
Ümitcan Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© İHA
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Müge Anlı'yı ölümle tehdit eden Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı programında Aleyna Çakır cinayetini konu edinmesinin ardından Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tarafından hedef gösterildi. Anlı'yı ölümle tehdit eden Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun'un cezası belli oldu.
Sabah'ta Atakan Irmak'ın haberine göre, Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri ve hakaretlere maruz kalan Müge Anlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık şikayet üzerine, 3 şüpheli hakkında başlattığı soruşturma kapsamında Müge Anlı hakkında sosyal medyada paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli içerikleri inceleme altına aldı.

2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezası

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından iddianame düzenledi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüphelilerden Ümitcan Uygun, cezaevinden SEGBİS'le mahkemeye bağlanarak ifade verdi. Uygun, ifadesinde Müge Anlı'ya hakaret etmediğini beraatına karar verilmesini talep etti.
Mahkemede yapılan yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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