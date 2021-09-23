https://tr.sputniknews.com/20210923/ogluna-uyusturucu-satan-kisileri-uyaran-baba-cikan-kavgada-fenalasarak-oldu-1049167393.html

Oğluna uyuşturucu satan kişileri uyaran baba, çıkan kavgada fenalaşarak öldü

Oğluna uyuşturucu satan kişileri uyaran baba, çıkan kavgada fenalaşarak öldü

İstanbul Çekmeköy'de çocuğuna uyuşturucu satmakla suçladığı kişileri uyaran baba çıkan kavgada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda bir... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T06:36+0300

2021-09-23T06:36+0300

2021-09-23T06:35+0300

yaşam

türkiye

ölüm

kavga

uyuşturucu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045015768_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_6262cd93d8da7d392ad8ee07798d6d63.jpg

İddiaya göre, 36 yaşındaki Serdar Bayır, çocuğuna uyuşturucu sattığını iddia ettiği komşusu Recep F'yi uyarmak için evine gitti. Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı. Olaya Recep F'nin oğlu Muhammet ile akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu.Edinilen bilgiye göre, çıkan kavgada göğsüne darbe alan Serdar Bayır olay yerinde fenalaştı. Çevredeki vatandaşların hastaneye götürdüğü Serdar Bayır hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınlarının, ölüm haberini almasının ardından mahallede tansiyon yükseldi. Akşam üzeri başlayan olay gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Polis ve Çevik kuvvet ekipleri mahallede geniş güvenlilik önlemleri aldı.Serdar Bayır'ın tornavida ile vurduğu Nurettin F. yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis ekiplerinin sayısının az olması nedeniyle bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.3 şüpheli gözaltına alındıPolis tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen Recep F. Nurettin Ş ve Seymen Ş. gözaltına alındı.Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.Olay yerindeki evlerde yangın çıktıPolisin olay yerindeki önlemi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken olay yerindeki bazı evlerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında söndürüldü.Polis ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210922/soylu-burasi-kimsenin-istedigi-gibi-uyusturucu-satacagi-bir-tarla-degil-1049153839.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, ölüm, kavga, uyuşturucu