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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210923/otogaza-zam-1049191652.html
Otogaza zam
Otogaza zam
Otogazın litre satış fiyatı 24 Eylül cuma gününden itibaren 15 kuruş zamlı olacak. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T18:47+0300
2021-09-23T18:47+0300
2021-09-23T18:47+0300
ekonomi
türkiye
zam
otogaz
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 15 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, zam, otogaz
Otogaza zam
Otogazın litre satış fiyatı 24 Eylül cuma gününden itibaren 15 kuruş zamlı olacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 15 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.