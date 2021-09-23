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Pozitif yolcu taşıyan sürücünün bahanesi: 'HES kodu sorgulayamam, çünkü benim telefonum eski'
Pozitif yolcu taşıyan sürücünün bahanesi: 'HES kodu sorgulayamam, çünkü benim telefonum eski'
Kırıkkale’de PCR testi pozitif olan üniversite öğrencisini aracına alan minibüs şoförü, telefonunun eski tip olduğunu belirterek, “Benim HES kodu yapma şansım... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T18:38+0300
2021-09-23T18:40+0300
koronavirüs
minibüs
pozitif
hes kodu
öğrenci
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Ankara-Kırıkkale arasında sefer yapan Fatih K. idaresindeki yolcu minibüsü, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yolcular arasında bulunan Şakir Ü'nün Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma, İl Salgın Denetim ekiplerini çağırdı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina ihlali yapan Şakir Ü'ye ve minibüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Şakir U, işlemlerin ardından karantinaya alındı. Şakir Ü'nün karantinasının sona ermesine 5 gün kaldığı ve ucuz ev kiralamak için dışarı çıktığı öğrenildi.'Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır'Filyasyon ekiplerine açıklama yapan sürücü Fatih K., “Arkadaşımızın bizi uyarması gerekiyor. Çünkü benim kontrol etme şansım yok. Benim HES kodu yapma şansım yok. Çünkü benim telefonum eski tarz telefon. Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır. Benim sizin bu telefondan alma durumum yok. Alamadığım için kontrol edemedim. Aracımızdaki birçok yolcunun telefonu eski. Eski telefonlarda HES kodu yazmıyor” diyerek kendini savundu.
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minibüs, pozitif, hes kodu, öğrenci

Pozitif yolcu taşıyan sürücünün bahanesi: 'HES kodu sorgulayamam, çünkü benim telefonum eski'

18:38 23.09.2021 (güncellendi: 18:40 23.09.2021)
© İHAMinibüs şoförü, filyasyon
Minibüs şoförü, filyasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© İHA
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Kırıkkale’de PCR testi pozitif olan üniversite öğrencisini aracına alan minibüs şoförü, telefonunun eski tip olduğunu belirterek, “Benim HES kodu yapma şansım yok. Çünkü benim telefonum eski tarz telefon. Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır” dedi.
Ankara-Kırıkkale arasında sefer yapan Fatih K. idaresindeki yolcu minibüsü, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik kontrol noktasında durduruldu.
Jandarma ekiplerince sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yolcular arasında bulunan Şakir Ü'nün Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma, İl Salgın Denetim ekiplerini çağırdı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina ihlali yapan Şakir Ü'ye ve minibüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Şakir U, işlemlerin ardından karantinaya alındı. Şakir Ü'nün karantinasının sona ermesine 5 gün kaldığı ve ucuz ev kiralamak için dışarı çıktığı öğrenildi.

'Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır'

Filyasyon ekiplerine açıklama yapan sürücü Fatih K., “Arkadaşımızın bizi uyarması gerekiyor. Çünkü benim kontrol etme şansım yok. Benim HES kodu yapma şansım yok. Çünkü benim telefonum eski tarz telefon. Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır. Benim sizin bu telefondan alma durumum yok. Alamadığım için kontrol edemedim. Aracımızdaki birçok yolcunun telefonu eski. Eski telefonlarda HES kodu yazmıyor” diyerek kendini savundu.
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