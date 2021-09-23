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Rusya, Ay’a insanlı inişe hazırlık çalışmalarını başlattı

Rusya, Ay’a insanlı inişe hazırlık çalışmalarını başlattı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Ay’a insanlı uçuş programının sorunlarının inceleneceği araştırma çalışmaları için ihale ilan etti. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T17:27+0300

2021-09-23T17:27+0300

2021-09-23T17:27+0300

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Rusya Devlet İhaleleri sitesinde yapılan açıklamaya göre Roscosmos, Ay’a insanlı uçuş programının sorunlarını incelemek için araştırma çalışmalarına yönelik ihale ilan etti. İlanda, söz konusu çalışmalar sonucu, Ay’a insanlı inişlerde kullanılacak uzay teknolojisinin gereksinimlerinin geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Anlaşmanın toplam maliyetinin 1 milyar 700 milyon ruble (205 milyon TL) olduğu ifade edildi.Açıklamada, “Araştırma çalışmalarının hedefi, Ay’a insanlı uçuşları, tıbbi ve biyolojik sorunları çözme ihtiyacı dikkate alınarak kozmonotların Ay yörüngesi ve yüzeyindeki çalışmalarını güvenilir bir şekilde hayata geçirecek teknolojileri ile roket ve uzay teknolojisi ürünlerinin eleman ve sistemleri için tekliflerin, tavsiyelerin, gereksinimlerin geliştirilmesi” ifadesine yer verildi.Roscosmos ilk kez belgelerinde, Rusya’nın Ay’a ilk insanlı uçuşlarda Angara roketini ve küçük nakliye aracını kullanacağını belirtti.Kozmonotların Ay yüzeyine inişi için öngörülen küçük kalkış-iniş aracına yönelik gereksinimlerin geliştirilmesini de kapsayan ihale belgesinde, Ay’daki çalışmalar için yeni uzay giysisinin geliştirilmesi ve test örneğinin yanı sıra, kozmonotların sağlığını koruma araçlarının, inşaat aracının, Ay’da kullanılacak otomobilin, Ay üssü için insanlı ve enerji modüllerinin, Ay’a yük taşıyacak uzay aracının üretilmesi öngörülüyor.Belge ayrıca süper ağır roketin, insanlı nakliye aracının ve kalkış-iniş aracının geliştirilmesini öngörüyor.Aşamalara bölünün çalışmanın ilk sonuçlarının 2022 sonunda sunulması gerektiği ifade edilirken tüm programın 2025 Kasım ayına kadar hazır hale gelmesi gerektiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210921/nasa-ayda-inis-yapacagi-alani-secti--1049110434.html

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bilim, rusya, uzay, ay, evren, insan, çalışma, iniş, rusya federal uzay ajansı roscosmos