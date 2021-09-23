https://tr.sputniknews.com/20210923/rusya-batida-taliban-karsiti-faaliyet-baslatan-gucler-gercegi-inkar-ediyor-1049196347.html

Rusya: Batı’da Taliban karşıtı faaliyet başlatan güçler gerçeği inkar ediyor

Rusya: Batı’da Taliban karşıtı faaliyet başlatan güçler gerçeği inkar ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’da Taliban karşıtı çıkarları ilerleten bazı güçlerin, ‘gerçekliği inkar etme’ aşamasında bulunduğunu... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T21:50+0300

2021-09-23T21:50+0300

2021-09-23T21:50+0300

dünya

rusya

mariya zaharova

taliban

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Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı ülkeler artık Afganistan’da Taliban ile temas kurmaya başlarken Batı’da bazı güçler galiba gerçekliği inkar etme aşamasında bulunuyor, ki onlar için özgün bir durum” diye yazdı.ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın, Taliban’a karşı direnen Pencşir güçleri ile bölge ülkeler arasında diplomatik ilişkileri kurmaya çalıştığını anlatan Zaharova, “ABD yönetimi içinde, devlet düzeyinde Taliban karşıtı çıkarları ilerletmeye hazır insanlar da bulundu. ABD Adalet Bakanlığı, yabancı ajanlarla ilgili yerel yasalara (FARA yasası) uygun olarak, nüfuz sahibi lobici R. Strik’in Taliban’a direnişin lideri A. Mesut ile yaptığı anlaşmalar hakkında bilgi yayınladı” ifadesini kullandı.Almanya’nın devlet bütçesinden finanse edilen Deutsche Welle’nin de Afganistan’daki dinleyiciler için Peştuca ve Darice yayın başlattığını kaydeden Zaharova, “Beyan edilen amaç: programlarda, barışı koruma, sivil toplum, toplumsal cinsiyet ve insan hakları konularına yer vermek. Oysa biz, “sivil toplumu ve evrensel insani değerleri koruma” ifadesi altında hangi amaçların yattığını çok iyi biliyoruz” diye ekledi.

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rusya, mariya zaharova, taliban