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Rusya: Savaş uçağımız Estonya hava sahasını ihlal etmedi
Rusya: Savaş uçağımız Estonya hava sahasını ihlal etmedi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus A-50 savaş uçağının Estonya’nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını reddetti. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T18:16+0300
2021-09-23T18:16+0300
dünya
rusya
estonya
uçak
ihlal
savaş uçağı
açıklama
savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Uçuş, hiçbir ülkenin sınırlarını ihlal etmeden tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Tarafsız kontrol araçları bunu doğruluyor” ifadesine yer verildi.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait A-50 erken uyarı ve kontrol uçağının, 22 Eylül Çarşamba günü Kaliningrad Bölgesi’nden daimi üslenme yerine planlı uçuş yaptığı ifade edilen açıklamada, “Uçuş, önceden kararlaştırılan rotadan açık transpoderle gerçekleştirildi. Uçağın mürettebatı, Estonya hava trafik kontrolörleri ile temas halindeydi. Estonya hava trafik kontrolörlerinin Rus mürettebata hiçbir şikayette bulunmadı” dendi.Estonya Dışişleri Bakanlığı, bugün Rus savaş uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Bu bağlamda, Rusya’nın Estonya Büyükelçisi Aleksandr Petrov’a protesto notası sunulmuştu.
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rusya, estonya, uçak, ihlal, savaş uçağı, açıklama, savunma bakanlığı

Rusya: Savaş uçağımız Estonya hava sahasını ihlal etmedi

18:16 23.09.2021
© REUTERS / ABD DonanmasıABD savaş uçağı
ABD savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / ABD Donanması
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus A-50 savaş uçağının Estonya’nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını reddetti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Uçuş, hiçbir ülkenin sınırlarını ihlal etmeden tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Tarafsız kontrol araçları bunu doğruluyor” ifadesine yer verildi.
Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait A-50 erken uyarı ve kontrol uçağının, 22 Eylül Çarşamba günü Kaliningrad Bölgesi’nden daimi üslenme yerine planlı uçuş yaptığı ifade edilen açıklamada, “Uçuş, önceden kararlaştırılan rotadan açık transpoderle gerçekleştirildi. Uçağın mürettebatı, Estonya hava trafik kontrolörleri ile temas halindeydi. Estonya hava trafik kontrolörlerinin Rus mürettebata hiçbir şikayette bulunmadı” dendi.
Estonya Dışişleri Bakanlığı, bugün Rus savaş uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Bu bağlamda, Rusya’nın Estonya Büyükelçisi Aleksandr Petrov’a protesto notası sunulmuştu.
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