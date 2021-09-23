https://tr.sputniknews.com/20210923/rusya-savas-ucagimiz-estonya-hava-sahasini-ihlal-etmedi-1049190690.html

Rusya: Savaş uçağımız Estonya hava sahasını ihlal etmedi

Rusya: Savaş uçağımız Estonya hava sahasını ihlal etmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus A-50 savaş uçağının Estonya’nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını reddetti. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T18:16+0300

2021-09-23T18:16+0300

2021-09-23T18:16+0300

dünya

rusya

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uçak

ihlal

savaş uçağı

açıklama

savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Uçuş, hiçbir ülkenin sınırlarını ihlal etmeden tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Tarafsız kontrol araçları bunu doğruluyor” ifadesine yer verildi.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait A-50 erken uyarı ve kontrol uçağının, 22 Eylül Çarşamba günü Kaliningrad Bölgesi’nden daimi üslenme yerine planlı uçuş yaptığı ifade edilen açıklamada, “Uçuş, önceden kararlaştırılan rotadan açık transpoderle gerçekleştirildi. Uçağın mürettebatı, Estonya hava trafik kontrolörleri ile temas halindeydi. Estonya hava trafik kontrolörlerinin Rus mürettebata hiçbir şikayette bulunmadı” dendi.Estonya Dışişleri Bakanlığı, bugün Rus savaş uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Bu bağlamda, Rusya’nın Estonya Büyükelçisi Aleksandr Petrov’a protesto notası sunulmuştu.

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rusya, estonya, uçak, ihlal, savaş uçağı, açıklama, savunma bakanlığı