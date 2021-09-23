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Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı rekoru tekrarlandı
Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı rekoru tekrarlandı
Rusya’da gün içinde koronavirüs nedeniyle 820 kişi hayatını kaybetti. Bu, 26 Ağustos’ta kaydedilen rekor can kaybı sayısıyla aynı. Pandeminin başından beri 201... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T15:46+0300
2021-09-23T15:46+0300
koronavirüs
rusya
rekor
artış
aşı
pandemi
kovid-19
vaka sayısı
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, Rusya’da 26 Ağustos’taki can kaybı rekoru tekrarlandı ve gün içinde 820 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı dünkü can kaybından (817) yüzde 0.87 daha fazla.Pandemi boyunca hastalık nedeniyle 201 bin 445 kişi öldü.Vaka sayısında ani artışBununla birlikte gün içinde kaydedilen vaka sayısında da ani bir artış meydana geldi. Son 24 saatte 21 bin 438 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı dün kaydedilen vaka sayısından yüzde 8.79 daha fazla (19 bin 706). Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 7 milyon 354 bin 995 oldu.Başkent Moskova’da 3 bin 445, St. Petersburg’da bin 698, Moskova bölgesinde 936 vaka kaydedildi.Kremlin: Yeni kısıtlamalar veya kapanma olasılığı değerlendirilmiyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yönetiminin pandemi ile ilgili durum nedeniyle yeni kısıtlamaların veya kapanma döneminin uygulanması olasılığını değerlendirmediğini söyledi.Peskov, “En azından federal düzeyde, devlet başkanlığı idaresi düzeyinde böyle bir şey görüşülmüyor” dedi.Peskov, bölgelerin kendi durumlarına göre karar alma yetkisi olduğunu ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210908/rusya-koronaviruse-yakalananlarin-yuzde-98i-asisiz-1048740086.html
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rusya, rekor, artış, aşı, pandemi, kovid-19, vaka sayısı, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı rekoru tekrarlandı

15:46 23.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
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Rusya’da gün içinde koronavirüs nedeniyle 820 kişi hayatını kaybetti. Bu, 26 Ağustos’ta kaydedilen rekor can kaybı sayısıyla aynı. Pandeminin başından beri 201 bin 445 can kaybı meydana geldi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, Rusya’da 26 Ağustos’taki can kaybı rekoru tekrarlandı ve gün içinde 820 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı dünkü can kaybından (817) yüzde 0.87 daha fazla.
Pandemi boyunca hastalık nedeniyle 201 bin 445 kişi öldü.

Vaka sayısında ani artış

Bununla birlikte gün içinde kaydedilen vaka sayısında da ani bir artış meydana geldi. Son 24 saatte 21 bin 438 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı dün kaydedilen vaka sayısından yüzde 8.79 daha fazla (19 bin 706). Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 7 milyon 354 bin 995 oldu.
Başkent Moskova’da 3 bin 445, St. Petersburg’da bin 698, Moskova bölgesinde 936 vaka kaydedildi.
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
KORONAVİRÜS
Rusya: Koronavirüse yakalananların yüzde 98'i aşısız
8 Eylül, 20:38

Kremlin: Yeni kısıtlamalar veya kapanma olasılığı değerlendirilmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yönetiminin pandemi ile ilgili durum nedeniyle yeni kısıtlamaların veya kapanma döneminin uygulanması olasılığını değerlendirmediğini söyledi.
Peskov, “En azından federal düzeyde, devlet başkanlığı idaresi düzeyinde böyle bir şey görüşülmüyor” dedi.
Peskov, bölgelerin kendi durumlarına göre karar alma yetkisi olduğunu ekledi.
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