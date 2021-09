Sabah yazarı Donat: CHP’li Özel’in 'iki tablo' önerisini destekliyorum

https://tr.sputniknews.com/20210923/sabah-yazari-donat-chpli-ozelin-iki-tablo-onerisini-destekliyorum-1049172100.html

Sabah yazarı Yavuz Donat, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in koronavirüsle ilgili iki tablo yayınlanmasına dair önerisini desteklediğini söyledi. Donat... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in aşı verilerinin de yer aldığı iki koronavirüs tablosunun yayımlanmasına ilişkin önerisini desteklediğini belirtti.Donat, şunları kaydetti:"Sağlık Bakanlığı her akşam 'Turkuvaz tablo' yayınlıyor. Korona... Vaka sayısı... İyileşen... Ve can kaybı. Özgür Özel'in, 'Bizim de desteklediğimiz' bir önerisi var: Bakanlık... Bir değil, 'iki tablo' yayınlasın... 'Kırmızı' ve 'Yeşil' tablo... Özellikle de can kaybı ile ilgili. Koronadan vefat edenler... Aşı olanlar, 'Yeşil' tabloda yer alsın... Aşısızlarsa, 'Kırmızı' tabloda. Böyle bir uygulamanın, 'Aşılananların sayısını artıracağına' inanıyorum."

