Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/sabah-yazari-donat-chpli-ozelin-iki-tablo-onerisini-destekliyorum-1049172100.html
Sabah yazarı Donat: CHP’li Özel’in 'iki tablo' önerisini destekliyorum
Sabah yazarı Donat: CHP’li Özel’in 'iki tablo' önerisini destekliyorum
Sabah yazarı Yavuz Donat, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in koronavirüsle ilgili iki tablo yayınlanmasına dair önerisini desteklediğini söyledi. Donat... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T10:48+0300
2021-09-23T10:48+0300
türkiye
chp
özgür özel
sabah gazetesi
aşı
öneri
yavuz donat
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043261437_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5e4ac52d01af501fa57f6a6591aa9756.jpg
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in aşı verilerinin de yer aldığı iki koronavirüs tablosunun yayımlanmasına ilişkin önerisini desteklediğini belirtti.Donat, şunları kaydetti:"Sağlık Bakanlığı her akşam 'Turkuvaz tablo' yayınlıyor. Korona... Vaka sayısı... İyileşen... Ve can kaybı. Özgür Özel'in, 'Bizim de desteklediğimiz' bir önerisi var: Bakanlık... Bir değil, 'iki tablo' yayınlasın... 'Kırmızı' ve 'Yeşil' tablo... Özellikle de can kaybı ile ilgili. Koronadan vefat edenler... Aşı olanlar, 'Yeşil' tabloda yer alsın... Aşısızlarsa, 'Kırmızı' tabloda. Böyle bir uygulamanın, 'Aşılananların sayısını artıracağına' inanıyorum."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043261437_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_438335cc93b050f48fec86a132a12a70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, özgür özel, sabah gazetesi, aşı, öneri, yavuz donat, koronavirüs

Sabah yazarı Donat: CHP’li Özel’in 'iki tablo' önerisini destekliyorum

10:48 23.09.2021
© AAKoronavirüs, hastane, yoğun bakım, doktor
Koronavirüs, hastane, yoğun bakım, doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
Abone ol
Sabah yazarı Yavuz Donat, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in koronavirüsle ilgili iki tablo yayınlanmasına dair önerisini desteklediğini söyledi. Donat, "Böyle bir uygulamanın, 'aşılananların sayısını artıracağına' inanıyorum" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in aşı verilerinin de yer aldığı iki koronavirüs tablosunun yayımlanmasına ilişkin önerisini desteklediğini belirtti.
Donat, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığı her akşam 'Turkuvaz tablo' yayınlıyor. Korona... Vaka sayısı... İyileşen... Ve can kaybı. Özgür Özel'in, 'Bizim de desteklediğimiz' bir önerisi var: Bakanlık... Bir değil, 'iki tablo' yayınlasın... 'Kırmızı' ve 'Yeşil' tablo... Özellikle de can kaybı ile ilgili. Koronadan vefat edenler... Aşı olanlar, 'Yeşil' tabloda yer alsın... Aşısızlarsa, 'Kırmızı' tabloda. Böyle bir uygulamanın, 'Aşılananların sayısını artıracağına' inanıyorum."
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:24Hollywood'dan dışlanan Depp'ten iptal kültürüne karşı isyan çağrısı
11:11Yavuz Bingöl: Twitter'ı tamamen bıraktım
11:11Beslediği boa yılanını satışa çıkaran kadın beraat etti: 'Bana zarar verir diye korktum'
11:10Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti: 'Kral hareket'
11:05Lavrov ile Stoltenberg bir araya geldi
10:59İbrahim Tatlıses'e 2 ay 15 gün hapis cezası
10:59AB, Apple'ın itirazına rağmen ortak telefon şarj cihazı için yasa çıkarmayı planlıyor
10:5360 bin lira dolandırılan yaşlı adam, 'Paranı geri vereceğiz' vaadiyle 3 bin lira daha dolandırıldı
10:49AK Partili Özhaseki'den öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklama: Seferberlik ilan ettik
10:48Sabah yazarı Donat: CHP’li Özel’in 'iki tablo' önerisini destekliyorum
10:31Ardahan'daki büyük su kesintisinin sebebi belli oldu: 'Bu yapılan vatan hainliğidir'
10:28‘Yüz görümlüğü’ne vergi muafiyeti geldi
10:21Habarovsk bölgesinde kayıp An-26 uçağının enkazı bulundu
10:18Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
10:15TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Milli Muharip Uçak'la ilgili konuştu: F-16’larda bu özellik bulunmuyor
10:14'Yan bakan Chloe', NFT olarak satışa çıkıyor
10:02Bakan Soylu: Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi
09:58Bitcoin toparlandı, AVAX rekor kırdı
09:52Doğu Karadeniz için 'turuncu' uyarı: Şiddetli sağanak bekleniyor
09:48Mansur Yavaş’tan yurt açıklaması: Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız