https://tr.sputniknews.com/20210923/saldiriya-ugrayan-osmanli-partisi-van-il-baskani-camci-hayatini-kaybetti-1049179265.html

Saldırıya uğrayan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Camcı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Camcı hayatını kaybetti

Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T13:39+0300

2021-09-23T13:39+0300

2021-09-23T13:39+0300

türkiye

diyarbakır

van

osmanlı partisi

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5 Eylül akşam saatlerinde, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bulunan bir kafeteryada meydana gelen olayda, Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve Askeri O. isimli 3 kişi oturdukları esnada adı henüz bilinmeyen bir kişi tarafından iddiaya göre tehdit edildi. Aralarında sözlü tartışma sonrası olay yerinden uzaklaşan şahıs, kısa süre sonra 2 oğlu olan S.I. ve F.I. isimli iki kişi ellerinde bulunan silahlarla 3 kişiye saldırıda bulundu. Ağır yaralanan Ziya Camcı, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve Askeri O. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Camcı'nın cenazesi yakınları tarafından alındı.

türkiye

diyarbakır

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diyarbakır, van, osmanlı partisi