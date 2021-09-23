https://tr.sputniknews.com/20210923/sinemasal-kurucusu-enes-kayaya-silahli-saldiri--1049184964.html

Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahlı saldırı

Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahlı saldırı

Sinemasal kurucusu Enes Kaya, Fatih Balat'ta silahlı saldırıya uğradı. Kaya'dan haraç istediği öne sürülen saldırganların eşinin iş yerine de saldırdığı ortaya... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T15:45+0300

2021-09-23T15:45+0300

2021-09-23T15:54+0300

türkiye

fatih

balat

haraç

fatih balat sinemasal

esen kaya

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Fatih Balat Sinemasal kurucusu Esen Kaya, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Esen Kaya saldırıda bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kaçtı. Saldırganın Kaya'dan haraç isteyen şebekenin üyesi olduğu öne sürüldü.Aynı şebekenin Kaya'nın eşine ait dükkanına da saldırdığı belirtildi.Kaya'nın eşine ait Balat'taki iş yerinin önüne motosikletle gelen 2 saldırgan, camları taşlayıp kırdı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.O anları anlatan Kaya, “Ben burada sanat yönetmenliği yapıyorum. Dizi ve reklam işlerinde çalışıyorum. Sinemasal bizim için gönüllü bir proje. Buradan geçerken sürekli kendilerini sergilediler. Temmuz ayında da biz burada alanın temizliğini yapmaya başladık. Orada gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bir faaliyete başladığımızda bana telefon açtılar. Murat Özer adlı şahıs telefonla beni arayarak oradan çekip gitmemi, çalışmalarımı bırakmamı istediler. Daha sonra Recep Çetin isimli şahıs alana geldi. Alanda tehditleri bana karşı sergilemeye devam eti. Sonrasında araya bayram girdi. Bayram’dan sonra ben yine konu ile alakalı resmi çalışmalar yürütürken, belediyeden aşağıya yürüyerek geldim. Bu sokağın başında yaklaşık 500 metre Recep Çetin isimli şahıs beni gizlice takip etmiş. Arkamdan eğilerek beni sakat bırakmaya yönelik doktorlardan öğrendiğim kadarıyla sakat bırakmaya teşebbüs ederek ilk önce dizime bir el ateş etti. Silah sesinin verdiği o korkuyla heyecanla koşmaya başladım. Bu sefer de vücuduma öldürmeye teşebbüs ederek 3 el ateş etti. Allah'a şükür bu mermiler patlamadı. Eğer o atılan mermiler bana isabet etmeseydi bu alanda çocuklar vardı. O çocuklardan birine gelip farklı bir ailenin de hayatını zindana çevirebilirlerdi” dedi.Hayatlarının kaos olduğunu ifade eden Kaya, “Hem maddi bir zararımız var hem de hayatımız kaos olmuş durumda. Burada can güvenliğimiz yok. 2009 yılından bu yana huzurla yaşadığımız Balat’ı şu anda bu şahıslar yüzünden maalesef huzursuzuz” şeklinde konuştu. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren Recep Çetin isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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