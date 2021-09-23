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Sullivan, Kalın ile görüşmesinde Afganistan'daki ortak çalışmadan memnun olduğunu bildirdi
Sullivan, Kalın ile görüşmesinde Afganistan'daki ortak çalışmadan memnun olduğunu bildirdi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmede, Afganistan'daki işbirliğinden dolayı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T05:42+0300
2021-09-23T05:42+0300
dünya
abd
türkiye
ibrahim kalın
jake sullivan
görüşme
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiğini kaydetti.Horne, açıklamasında "Sullivan, Afganistan'daki ortak çalışmamızdan memnuniyetini dile getirdi ve bu ülkede ihtiyaç sahibi Afganlara insani yardımın ulaştırılmasının sağlanması da dahil birçok konuda işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladı" bilgisini paylaştı.Kalın ve Sullivan'ın Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği de dahil küresel konuları ele aldığını aktaran Horne, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmeler ve Doğu Akdeniz'de istikrarın devamının önemi gibi konuların da konuşulduğunu belirtti.Horne, "Kalın ve Sullivan, Türkiye-ABD ikili ilişkisinin geliştirilmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210923/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-ile-gorustu-1049162807.html
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abd, türkiye, ibrahim kalın, jake sullivan, görüşme

Sullivan, Kalın ile görüşmesinde Afganistan'daki ortak çalışmadan memnun olduğunu bildirdi

05:42 23.09.2021
© REUTERS / Tom BrennerJake Sullivan
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmede, Afganistan'daki işbirliğinden dolayı memnuniyetini dile getirdiği bildirildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiğini kaydetti.
Horne, açıklamasında "Sullivan, Afganistan'daki ortak çalışmamızdan memnuniyetini dile getirdi ve bu ülkede ihtiyaç sahibi Afganlara insani yardımın ulaştırılmasının sağlanması da dahil birçok konuda işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladı" bilgisini paylaştı.
Kalın ve Sullivan'ın Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği de dahil küresel konuları ele aldığını aktaran Horne, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmeler ve Doğu Akdeniz'de istikrarın devamının önemi gibi konuların da konuşulduğunu belirtti.
Horne, "Kalın ve Sullivan, Türkiye-ABD ikili ilişkisinin geliştirilmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
DÜNYA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
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