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Suriye Dışişleri Bakanı: Türkiye, Suriye'deki işgali sona erdirerek güçlerini geri çekmeli
Suriye Dışişleri Bakanı: Türkiye, Suriye'deki işgali sona erdirerek güçlerini geri çekmeli
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Şam'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığını bir işgal eylemi olarak gördüğünü ve Ankara'nın güçlerini derhal geri çekmesini... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T09:34+0300
2021-09-23T09:34+0300
2021-09-23T09:37+0300
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suriye
türkiye
faysal mikdad
suriye dışişleri bakanlığı
işgal
açıklama
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı konusunda Sputnik'e açıklamalarda bulundu. Mikdad, varlığını haklarının büyük ölçüde ihlali olarak gördükleri için Türk birliklerinin tartışmalı alanlardan ayrılması gerektiğini söyledi.Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-İran görüşmeleri öncesinde Türkiye tarafından bölgeye ek birlikler gönderilmesinin ardından yaptığı açıklamada Mikdad, İdlib'deki gerilimin bölgedeki Türk varlığı ve orada faaliyet gösteren militan gruplara verdiği destekten kaynaklandığını söyledi.Mikdad, "Bunun (İdlib bölgesindeki gerginliğin) temel nedeni Türk işgali ve Türkiye'nin oradaki terörist gruplara verdiği destektir. Türkiye derhal geri çekilmeli ve uluslararası toplum Suriye'nin ülkenin kuzeyindeki işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik çabalarını desteklemelidir" ifadelerini kullandı.Putin de, geçen hafta yaptığı açıklamada Suriye'deki 'ana sorunun' ülkedeki yabancı birlikler nedeniyle oluştuğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, ülkede 2015'ten beri varlık gösteren ABD'nin, 'ülkenin bölünmesine yol açtığını' söylemişti.Son birkaç hafta içinde hükümet birliklerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib, Suriyeli militanların son büyük kalesi olmaya devam ediyor.
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Suriye Dışişleri Bakanı: Türkiye, Suriye'deki işgali sona erdirerek güçlerini geri çekmeli
09:34 23.09.2021 (güncellendi: 09:37 23.09.2021)
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Şam'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığını bir işgal eylemi olarak gördüğünü ve Ankara'nın güçlerini derhal geri çekmesini istediğini söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı konusunda Sputnik'e açıklamalarda bulundu.
Mikdad, varlığını haklarının büyük ölçüde ihlali olarak gördükleri için Türk birliklerinin tartışmalı alanlardan ayrılması gerektiğini söyledi.
Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-İran görüşmeleri öncesinde Türkiye tarafından bölgeye ek birlikler gönderilmesinin ardından yaptığı açıklamada Mikdad, İdlib'deki gerilimin bölgedeki Türk varlığı ve orada faaliyet gösteren militan gruplara verdiği destekten kaynaklandığını söyledi.
Mikdad, "Bunun (İdlib bölgesindeki gerginliğin) temel nedeni Türk işgali ve Türkiye'nin oradaki terörist gruplara verdiği destektir. Türkiye derhal geri çekilmeli ve uluslararası toplum Suriye'nin ülkenin kuzeyindeki işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik çabalarını desteklemelidir" ifadelerini kullandı.
Putin de, geçen hafta yaptığı açıklamada Suriye'deki 'ana sorunun' ülkedeki yabancı birlikler nedeniyle oluştuğunu söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, ülkede 2015'ten beri varlık gösteren ABD'nin, 'ülkenin bölünmesine yol açtığını' söylemişti.
Son birkaç hafta içinde hükümet birliklerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib, Suriyeli militanların son büyük kalesi olmaya devam ediyor.