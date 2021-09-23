https://tr.sputniknews.com/20210923/taliban-gelecek-yil-yeni-anayasa-taslagi-hazirlamak-icin-komisyon-kurmayi-planliyor-1049193523.html

Taliban, gelecek yıl yeni anayasa taslağı hazırlamak için komisyon kurmayı planlıyor

Taliban, gelecek yıl yeni anayasa taslağı hazırlamak için komisyon kurmayı planlıyor

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T20:01+0300

2021-09-23T20:01+0300

2021-09-23T20:01+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

zabiullah mücahid

anayasa

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Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından kurulan geçici hükümetin yeni anayasa için çalışmalara başlayacağı aktarıldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını belirterek, "Yeni anayasa yapım süreci birkaç ay içinde başlayacak. Hükümetimizin ülkemizden bilim adamları, hukukçular ve uzmanlar tarafından oluşturulacak bir anayasaya sahip olması için çalışıyoruz" dedi.Yeni bir anayasa hazırlama sürecinin ne zaman başlayacağına değinen Mücahid, "Büyük ihtimalle bu çalışma gelecek yıl başlayacak ve komisyon emirliğimiz tarafından atanacak" ifadelerini kullandı.

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afganistan, taliban, zabiullah mücahid, anayasa