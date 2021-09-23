https://tr.sputniknews.com/20210923/tarim-arazisinde-ekili-yaklasik-8-metrelik-20-kavak-agaci-calindi-1049193411.html

Tarım arazisinde ekili yaklaşık 8 metrelik 20 kavak ağacı çalındı

Tarım arazisinde ekili yaklaşık 8 metrelik 20 kavak ağacı çalındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece vakti tarım arazisine gelen hırsızlar, boyları yaklaşık 8 metre uzunluğunda olan 20 kavak ağacını keserek çaldı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

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2021-09-23T20:08+0300

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yaşam

ağaç

hırsızlık

tarla

kavak

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Mesire alanı istikametindeki Yasin Yeğenoğlu'ya ait tarım arazisine gece vakti gelen kimliği kimliği belirsiz şahıslar, boyları yaklaşık 8 metreyi bulan 20 kavak ağacını keserek çaldı.Olaydan habersiz sabah erken saatlerde arazisine giden Yeğenoğlu ağaçların kesildiğini gördü.Yeğenoğlu, durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler olayla ilgili inceleme başlatarak, Yeğenoğlu'nun ifadesini aldı. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan arazinin sahibi Yasin Yeğenoğlu, “Tarlamızda ağaç hırsızlığına rastladık. Konuyu emniyet mensuplarına bildirdik. Şu anda adet olarak 20 tane ağacımız motorlu testere kullanılarak kimliği belirsiz şahıslar tarafından kesilip, izinsiz olarak damperli araçlarla çalınmış. Onun için biz bu durumun emniyet mensuplarınca aydınlatılmasını istiyoruz. Olayın bu hafta içerisinde yağmurlu bir havada gerçekleştiğini düşünüyoruz" dedi.

kavak

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ağaç, hırsızlık, tarla, kavak