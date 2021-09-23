https://tr.sputniknews.com/20210923/ttb-genel-sekreteri-saglik-bakanligi-tarafindan-bildirilen-olumlerin-en-az-uc-kati-fazlasi-var-1049175732.html

TTB Genel Sekreteri: Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı fazlası var

TTB Genel Sekreteri: Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı fazlası var

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “TÜİK, Ağustos ayında ölüm rakamlarını açıklayacağını söylemesine rağmen halen açıklamadı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T12:16+0300

2021-09-23T12:16+0300

2021-09-23T12:16+0300

seyir hali

türk tabipleri birliği (ttb)

vedat bulut

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

toplumsal bağışıklık

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TTB Genel Sekreteri: Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı fazlası var 23.09.2021 SEYİR HALİ

RS FM’e konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Komitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Kovid-19 ölüm sayılarını ve Türkiye’nin bağışıklanmada geldiği noktayı Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Prof. Dr. Bulut, ölüm sayılarının TÜİK tarafından Ağustos ayında açıklanmamış olmasını “TÜİK her yıl Mart-Nisan aylarında Sağlık Bakanlığı’nın sağlık istatistiklerini yayınlardı. Ancak bu yıl Ağustos ayında örneğin ölüm rakamlarını açıklayacağını söylemesine rağmen TÜİK halen açıklamadı. Çünkü bir türlü denk getiremiyorlar. Açıklanamayan ölümler var. Mevcut Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı kadar izah edilemeyen fazla ölüm var, geçtiğimiz yılın ortalamasına göre. Bu Kovid-19 rakamlarının üzerinin örtüldüğünün bir delili, bundan çekindikleri için de sayılar yayınlanamıyor” diye yorumladı.‘Toplam nüfusta aşılama yüzde 47.7’Türkiye’deki aşılama oranlarını aktaran Prof. Dr. Bulut, ülkenin mevcut bağışıklanmasını ve kışın risk grupları için getirebileceği sorunları “Aşı haritasına baktığımızda tıpkı birinci doz aşılardaki gibi kırmızılık yine Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüzde 50’nin altında aşılama oranımız varken sahil kentlerimizde bu yüzde 75-76 olarak belirtiliyor. Aynı tabloya baktığımızda 18 yaş üstü nüfusun hesaplamalara dahil edildiği görülüyor. Halbuki Türkiye’de biliyorsunuz ki 12 yaş üstüne de aşı uygulaması açıldı. 42 milyon 700 bin ikinci doz uygulandı. Toplam nüfusa oranladığınızda aşılamanın yüzde 47.7 olduğunu bize gösteriyor. Toplumsal bağışıklık için hedefleyeceğimiz rakam yüzde 85’tir. Bu rakamı yakalayamadığımız sürece vakaların 25-30 bin bandında seyredeceğini görülüyor. Böyle kışa girersek grip sezonu da geliyor ve Türkiye’de grip aşılama kampanyası da yapılmadı, iki hastalığın üst üste binmesi durumunda özellikle risk gruplarının daha büyük bir risk yaşayacaklarını biliyoruz” diye konuştu.

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2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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türk tabipleri birliği (ttb), vedat bulut, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, toplumsal bağışıklık, аудио