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TTB: Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı
TTB: Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) etkili doz aşı öncesi ve sonrası sağlık çalışanlarının vefat sayılarını paylaşarak, aşılanma çağrısını yineledi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T06:59+0300
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türkiye
ttb
ölüm
türk tabipleri birliği (ttb)
koronavirüs
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Haziran 2021'den önce ayda ortalama 29 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, son dört ayda bu sayının toplamda 26 olduğunu bildirdi. TTB, "Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır" açıklamasını yaptı.TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dört ayda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aşılanma bilgilerine de yer verildi. Kovid-19 salgınının tam doz aşı ile önlenebileceği vurgulanan açıklama şöyle:'Hayatını kaybeden 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı'
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ttb, ölüm, türk tabipleri birliği (ttb), koronavirüs, koronavirüs aşısı

TTB: Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı

06:59 23.09.2021
© AATürk Tabipler Birliği (TTB)
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) etkili doz aşı öncesi ve sonrası sağlık çalışanlarının vefat sayılarını paylaşarak, aşılanma çağrısını yineledi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Haziran 2021'den önce ayda ortalama 29 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, son dört ayda bu sayının toplamda 26 olduğunu bildirdi. TTB, "Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır" açıklamasını yaptı.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dört ayda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aşılanma bilgilerine de yer verildi. Kovid-19 salgınının tam doz aşı ile önlenebileceği vurgulanan açıklama şöyle:

'Hayatını kaybeden 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı'

Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır. Etkili doz aşının tamamlanmaya başladığı Haziran 2021'den önce 435 (ayda ortalama 29) sağlık çalışanı kaybı yaşanırken son dört ayda bu sayı toplam 26 oldu.
Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı, 10'unun hatırlatma doz aşısı eksikti. Etkili doz aşılanması tamamlanmış bir sağlık çalışanının bağışıklığı baskılayan tedavi aldığı biliniyordu. İki sağlık çalışanının aşı bilgisine ise ulaşılamadı.
Unutmayın; Kovid-19 tam doz aşı ile önlenebilir. Özellikle ilk dönem aşılanan sağlık çalışanları ve yaşı nedeniyle öncelik verilenler: Üçüncü hatırlatma dozuyla etkili aşı olmadan tam aşılı sayılmazsınız.
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