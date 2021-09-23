https://tr.sputniknews.com/20210923/ttb-son-dort-ayda-kaybettigimiz-26-saglik-calisanindan-13u-asisizdi-1049167816.html

TTB: Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı

TTB: Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) etkili doz aşı öncesi ve sonrası sağlık çalışanlarının vefat sayılarını paylaşarak, aşılanma çağrısını yineledi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T06:59+0300

2021-09-23T06:59+0300

2021-09-23T06:58+0300

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türk tabipleri birliği (ttb)

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Haziran 2021'den önce ayda ortalama 29 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, son dört ayda bu sayının toplamda 26 olduğunu bildirdi. TTB, "Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır" açıklamasını yaptı.TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dört ayda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aşılanma bilgilerine de yer verildi. Kovid-19 salgınının tam doz aşı ile önlenebileceği vurgulanan açıklama şöyle:'Hayatını kaybeden 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı'

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ttb, ölüm, türk tabipleri birliği (ttb), koronavirüs, koronavirüs aşısı