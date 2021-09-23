https://tr.sputniknews.com/20210923/tunus-lideri-yasama-yetkisini-kendisine-devretti-1049186866.html

Tunus lideri yasama yetkisini kendisine devretti

Tunus lideri yasama yetkisini kendisine devretti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyonu feshedip, yeni bir kararname yayımlayarak yasama yetkisini... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T16:24+0300

2021-09-23T16:24+0300

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tunus

yasama

kays said

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Tunus Cumhurbaşkanlığı, Kays Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra yetkilerini genişleten kararname yayımladı.Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz'da alınan 'olağanüstü kararlar'ın uygulamasına devam edildi. Yeni kararnameyle yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi. Açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı tarafından kararnameyle kurulacak bir komitenin yardımıyla siyasi reforma ilişkin yasa değişikliklerinin hazırlanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na 'yasama metinlerini' bakanlar kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla çıkarma yetkisi verildi. Kararname uyarınca bakanlar kurulu Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek. Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

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