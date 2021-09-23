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Türkiye’den Rusya’ya düşen uçak nedeniyle taziye mesajı
Türkiye’den Rusya’ya düşen uçak nedeniyle taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T22:55+0300
2021-09-23T22:55+0300
türkiye
rusya
türkiye
uçak kazası
taziye
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Habarovsk bölgesinde düşen uçakta 6 mürettebatın hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.Açıklamada "Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın, gün içinde yaptığı açıklamada, AN-26 model bir uçağın Habarovsk Havaalanı'na 38 kilometre uzaklıkta radardan kaybolduğunu açıklamıştı. Rus haber ajansları, yetkililere dayandırdıkları haberlerde uçakta bulunan 6 mürettebatın kaza sonucunda tamamının öldüğünü duyurmuştu.
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rusya, türkiye, uçak kazası, taziye

Türkiye’den Rusya’ya düşen uçak nedeniyle taziye mesajı

22:55 23.09.2021
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Habarovsk bölgesinde düşen uçakta 6 mürettebatın hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada "Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın, gün içinde yaptığı açıklamada, AN-26 model bir uçağın Habarovsk Havaalanı'na 38 kilometre uzaklıkta radardan kaybolduğunu açıklamıştı. Rus haber ajansları, yetkililere dayandırdıkları haberlerde uçakta bulunan 6 mürettebatın kaza sonucunda tamamının öldüğünü duyurmuştu.
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