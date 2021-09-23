https://tr.sputniknews.com/20210923/turkiyenin-2016da-imzaladigi-paris-iklim-anlasmasini-5-yil-sonra-tbmmye-getiren-sebepler-neler--1049185645.html

Türkiye’nin 2016’da imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nı 5 yıl sonra TBMM’ye getiren sebepler neler?

Türkiye’nin 2016’da imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nı 5 yıl sonra TBMM’ye getiren sebepler neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki açıklamasının ardından Paris İklim Anlaşması, önümüzdeki ay TBMM’nin onayına... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T15:59+0300

2021-09-23T15:59+0300

2021-09-23T15:59+0300

görüş

abd

türkiye

sera gazı

yangın

birleşmiş milletler (bm)

baran bozoğlu

kuraklık

iklim

paris iklim anlaşması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049185620_0:40:1599:939_1920x0_80_0_0_52ba044622171cbb3b792489612c9d8e.jpg

Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 24 Mayıs 2004’te katılmıştı. Bu sözleşme insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı Birleşmiş Milletler tarafından imzaya açılmıştı. Farklı şartlara bağlı olarak ülkelerin üç gruba ayrıldığı sözleşmede Türkiye, gelişmiş ülkelerin yer aldığı EK-1 listesinde yer aldı. Bu da Türkiye’yi iklim fonlarından yararlanamama sıkıntısı ile karşı karşıya bıraktı.Paris’te 5 Ekim 2015’te 195 ülke ve Avrupa Birliği’nin katılımıyla kabul edilen Paris İklim Anlaşması ise Türkiye tarafından 2016’da imzalanmıştı. Ancak bugüne kadar Meclis’te onaylanmadı. Türkiye ile birlikte Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen olmak üzere anlaşmayı onaylamayan altı ülke bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması üzerine anlaşmanın Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi ve onaylanması bekleniyor.Türkiye’nin katkı beyanında neler yer alıyor?Paris İklim Anlaşması’nın temel hedefi; 2050’ye kadar küresel ortalama sıcaklığı 1,5 santigrat derece azaltma hedefi olarak biliniyor. Bunun yanı sıra fosil yakıt kullanımını da devreden çıkarmayı öngörüyor.Anlaşma kapsamında, taraflardan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneğini artırması beklenirken, düşük sera gazı emisyonları ve iklime dirençli kalkınma yolunda tutarlı bir finansman akışı, ulusal katkılar sağlamak da hedefleniyor. Bu anlaşma kapsamında gelişmiş ülkelerin mutlak emisyon azaltımı yapmaları istenirken gelişmekte olan ülkelerden ise bu hedefi benimsemesini talep ediyor. Nihai hedef ise 2050’ye kadar karbon emisyonlarının sıfıra indirilmesi olarak belirtiliyor.Türkiye hazırladığı ulusal katkı beyanında karbon salınımını azaltma taahhüdü vermezken iki katından fazla artırabileceğini de belirtmişti. Beyana göre, hiçbir önlem alınmadığı referans senaryoda karbon salınımının 1 milyar 175 tona ulaşacağı belirtilirken Türkiye artıştan yüzde 21 azaltım hedefiyle bunu 929 milyon tonda tutmaya çalışacağını söylüyor. Türkiye, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 3’lük bir azaltım sağlamayı başardı.Türkiye, kamu ve özel sektör ile STK’larla diyalog içinde, 9 ana başlık altında toplanan “Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Eylem Planı” hazırladı. 32 hedef ve 81 eylemi içeren plan ile Avrupa Birliği’nin iklim standartlarının yakalanması hedefleniyor.Türkiye’nin kararında hangi nedenler etkili oldu?Elbette merak edilen konu 'Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı TBMM’de onaylamak için neden 5 yıl beklediği' oluyor. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, bu sorunun arka planındaki yanıtları, 4 başlık altında Sputnik’e değerlendirdi:‘Bu artık kaçınılmaz’Akla gelen bir diğer soru da Türkiye gibi ağır sanayinin yoğunlukta olduğu bir ülkede bu hedeflerin nasıl hayata geçirileceğine dair. Dr. Bozoğlu, bu konuda şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, türkiye, sera gazı, yangın, birleşmiş milletler (bm), baran bozoğlu, kuraklık, iklim, paris iklim anlaşması, turan salcı