https://tr.sputniknews.com/20210923/ukraynada-oligarklarla-mucadeleyi-ongoren-kanun-kabul-edildi-1049190406.html

Ukrayna'da oligarklarla mücadeleyi öngören kanun kabul edildi

Ukrayna'da oligarklarla mücadeleyi öngören kanun kabul edildi

Ukrayna hükümeti, oligarklar da dahil iş dünyasının siyasi ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisiyle mücadele edilmesine katkı sunacak bir kanunu kabul etti. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T18:07+0300

2021-09-23T18:07+0300

2021-09-23T18:07+0300

dünya

ukrayna

oligark

kanun

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Birinci Yardımcısı Sergey Şefir'e yönelik olarak düzenlenen ve oligarklara karşı mücadeleye verilen bir yanıt olarak değerlendirilen suikast girişiminin hemen sonrasında hükümetten adım geldi."Toplumsal Yaşamda Önemli Ekonomik veya Siyasi Ağırlığı Bulunan Kişilerin (Oligarkların) Aşırı Etkisinden Doğan Ulusal Güvenlik Tehditlerinin Önlenmesi Kanunu" adı verilen yasa, hükümet tarafından kabul edilerek Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın resmi sitesinde yayınlandı.Belgeye göre Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi, oligarkların özel bir listesini oluşturacak. Basın üzerinde nüfuzu bulunma, siyasi yaşama aktif olarak katılım, asgari ücretin bir milyon grivna üstünde gelir elde etme ve bir tekel şirketin intifa hakkını elinde bulundurma koşullarından herhangi üçünü taşıyan iş insanları listeye dahil edilecek.Yasayla birlikte oligarkların siyasi partilere, seçimler sırasında partilerin seçim bütçelerine destek vermelerine, siyasi propagandaları finanse etmelerine ve mitinglere sponsor olmalarına yasak getirilecek.Ukraynalı yetkililer, Şefir'e yönelik suikast girişimi ile Zelenskiy yönetiminin oligarklarla mücadele politikası arasında ilişki kurmuştu. Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanlarından Mihail Podolyak, Şefir’in otomobilinin kurşunlanmasını, oligarkların toplumsal süreçlerde etkilerinin azaltılması için yürütülen politikalarla ilişkilendirdiğini söylemişti.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov da, Şefir'e yönelik suikast girişiminin oligarklarla yürütülen mücadeleyi durdurmayacağını kaydetmişti.

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ukrayna, oligark, kanun