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Ünlü sinema zinciri, Dogecoin ile sinema bileti satacak
14:14 23.09.2021 (güncellendi: 14:15 23.09.2021)
© REUTERS / Dado RuvicDogecoin
© REUTERS / Dado Ruvic
ABD'li ünlü sinema zinciri AMC Theatres'ın CEO'su Adam Aron, şirketin Dogecoin ile ödeme alabilmek için çalışmalara başladığını duyurdu.
AMC CEO'su Adam Aron, çarşamba günü, Twitter kullanıcılarından olumlu bir yanıt aldıktan sonra sinema zincirinin Dogecoin kripto para birimini bir ödeme şekli olarak kabul etme çalışmalarını başlatacağını açıkladı.
"It’s clear that you think AMC should accept #dogecoin. Now we need to figure out how to do that," said the CEO of AMC Theatres. #DOGE #bitcoin #cryptocurrency https://t.co/DKE8vtH6EN— Bitcoin News (@BTCTN) September 22, 2021
Takipçilerine bir Twitter anketi aracılığıyla konuyu danışan Aron, katılımcıların yaklaşık yüzde 77'sinin konsept lehinde oy kullandığını söyledi. AMC CEO'su, anketi hakkında "Şimdiye kadar en çok okunan ve en çok etkileşim alan tweetim" dedi.
Aron, "AMC'nin Dogecoin'i kabul etmesi gerektiğini düşündüğünüz açık" diyerek, "Şimdi bunu nasıl yapacağımızı konuşmamız gerekiyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.
SO FASCINATING! Dogecoin Poll was by far my highest ever read tweet. In 24 hours, 4.2 million views, my most ever retweets, most ever replies. 140,000 votes 77% yes 23% no. It’s clear that you think AMC should accept Dogecoin. Now we need to figure out how to do that. Stay tuned! pic.twitter.com/tkClzgMBMO— Adam Aron (@CEOAdam) September 22, 2021
Öte yandan, Dogecoin'deki yükseliş devam ediyor. Kripto para biriminin değeri yüzde 7.3 yükselişle 0.22 dolara çıktı.