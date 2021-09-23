https://tr.sputniknews.com/20210923/unlu-sinema-zinciri-dogecoin-ile-sinema-bileti-satacak-1049180563.html

Ünlü sinema zinciri, Dogecoin ile sinema bileti satacak

Ünlü sinema zinciri, Dogecoin ile sinema bileti satacak

ABD'li ünlü sinema zinciri AMC Theatres'ın CEO'su Adam Aron, şirketin Dogecoin ile ödeme alabilmek için çalışmalara başladığını duyurdu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T14:14+0300

2021-09-23T14:14+0300

2021-09-23T14:15+0300

ekonomi

abd

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AMC CEO'su Adam Aron, çarşamba günü, Twitter kullanıcılarından olumlu bir yanıt aldıktan sonra sinema zincirinin Dogecoin kripto para birimini bir ödeme şekli olarak kabul etme çalışmalarını başlatacağını açıkladı.Takipçilerine bir Twitter anketi aracılığıyla konuyu danışan Aron, katılımcıların yaklaşık yüzde 77'sinin konsept lehinde oy kullandığını söyledi. AMC CEO'su, anketi hakkında "Şimdiye kadar en çok okunan ve en çok etkileşim alan tweetim" dedi. Aron, "AMC'nin Dogecoin'i kabul etmesi gerektiğini düşündüğünüz açık" diyerek, "Şimdi bunu nasıl yapacağımızı konuşmamız gerekiyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Dogecoin'deki yükseliş devam ediyor. Kripto para biriminin değeri yüzde 7.3 yükselişle 0.22 dolara çıktı.

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abd, sinema, amc entertainment, açıklama, bitcoin, kripto para, zincir, dogecoin, duyuru