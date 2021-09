Vitor Pereira: Kazanmak için her şeyi yaptık

https://tr.sputniknews.com/20210923/vitor-pereira-kazanmak-icin-her-seyi-yaptik-1049199245.html

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Giresunspor mücadelesini 2-1 kazanan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Oyundan memnun olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Sık maç trafiğinde toparlanmak gerçekten kolay değil. Takımımın gösterdiği ruhtan memnunum, güçlü bir ruhumuz olduğunu gösterdik" dedi.Maçı kazanmak için her şeyi yaptıklarını ifade eden Pereira, "Bu maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Saha içindeki sakinlik ve özgüven zamanla artacaktır diye düşünüyorum. Bizim için şu anda önemli olan şey sakat oyuncuların bir an önce iyileşmesi çünkü hepsi kaliteli oyuncular. Onlar döndükten sonra elimizde daha fazla çözüm olacak. Rakibimizin golü attığı an, bizim hemen öncesinde 3-0'ı yakalayabileceğimiz bir andı. Rakibimiz golü attıktan sonra içgüdüsel olarak geri çekildik ama bence bu bir hata. Son 2 maçtan sonra özgüven biraz etkilendi ve bunun artması az biraz zaman alacaktır. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızın etkisi çok oluyor, o yüzden bu galibiyet onlar için. Bizim için iç sahada oynadığımız ve deplasmanda oynadığımız maçların hiçbir farkı yok, hepsini kazanmak istiyoruz. Taraftarın desteği çok önemli, bize enerji veriyorlar. O yüzden rakipler için burada oynamak çok zor" diye konuştu.

