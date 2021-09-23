https://tr.sputniknews.com/20210923/wsj-merkel-bidenden-gorevdeki-ilk-telefon-gorusmesini-reddetti-1049189325.html

WSJ: Merkel, Biden’den görevdeki ilk telefon görüşmesini reddetti

WSJ: Merkel, Biden’den görevdeki ilk telefon görüşmesini reddetti

The Wall Street Journal’in (WSJ) haberinde, Joe Biden’in ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk uluslararası telefon görüşmesini Almanya Başbakanı Angela... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T17:34+0300

2021-09-23T17:34+0300

2021-09-23T17:34+0300

dünya

angela merkel

joe biden

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ABD Başkanı Joe Biden’in, 20 Ocak 2021 tarihinde başladığı görevdeki ilk uluslararası telefon görüşmesini Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapmak istediği ifade edildi. Bu görüşmenin, Trump döneminden sonra Transatlantik istikrara dönüşün sinyali olması gerektiği kaydedildi.WSJ’ye konuşan kaynaklar, “Ancak Almanya Şansölyesinin başka planları vardı. Cuma günü öğlen saatlerinde telefon görüşmesi teklifini reddetti, çünkü Berlin yakınlarındaki köşküne gitmesi gerekiyordu” ifadesine yer verildi.Haberde, bu açıklamayı yapan kişinin danışman olduğu ifade edilirken, Biden yoksa Merkel’in danışmanı olduğu belirtilmedi.Merkel’in, ABD liderinin bu sembolik jestini yersiz bulduğu için geri çevirdiği ve yardımcılarından başka bir görüşmenin ayarlanmasını istediği iddia edildi.Biden ve Merkel arasındaki telefon görüşmesi, 25 Ocak Pazartesi günü yapıldı.Biden’in ilk uluslararası telefon görüşmesi ise 23 Ocak’ta Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleşti.

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angela merkel, joe biden