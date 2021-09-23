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https://tr.sputniknews.com/20210923/wsj-merkel-bidenden-gorevdeki-ilk-telefon-gorusmesini-reddetti-1049189325.html
WSJ: Merkel, Biden’den görevdeki ilk telefon görüşmesini reddetti
WSJ: Merkel, Biden’den görevdeki ilk telefon görüşmesini reddetti
The Wall Street Journal’in (WSJ) haberinde, Joe Biden’in ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk uluslararası telefon görüşmesini Almanya Başbakanı Angela... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T17:34+0300
2021-09-23T17:34+0300
dünya
angela merkel
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ABD Başkanı Joe Biden’in, 20 Ocak 2021 tarihinde başladığı görevdeki ilk uluslararası telefon görüşmesini Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapmak istediği ifade edildi. Bu görüşmenin, Trump döneminden sonra Transatlantik istikrara dönüşün sinyali olması gerektiği kaydedildi.WSJ’ye konuşan kaynaklar, “Ancak Almanya Şansölyesinin başka planları vardı. Cuma günü öğlen saatlerinde telefon görüşmesi teklifini reddetti, çünkü Berlin yakınlarındaki köşküne gitmesi gerekiyordu” ifadesine yer verildi.Haberde, bu açıklamayı yapan kişinin danışman olduğu ifade edilirken, Biden yoksa Merkel’in danışmanı olduğu belirtilmedi.Merkel’in, ABD liderinin bu sembolik jestini yersiz bulduğu için geri çevirdiği ve yardımcılarından başka bir görüşmenin ayarlanmasını istediği iddia edildi.Biden ve Merkel arasındaki telefon görüşmesi, 25 Ocak Pazartesi günü yapıldı.Biden’in ilk uluslararası telefon görüşmesi ise 23 Ocak’ta Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleşti.
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angela merkel, joe biden

WSJ: Merkel, Biden’den görevdeki ilk telefon görüşmesini reddetti

17:34 23.09.2021
© REUTERS / Tom BrennerBiden - Merkel
Biden - Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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The Wall Street Journal’in (WSJ) haberinde, Joe Biden’in ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk uluslararası telefon görüşmesini Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yapmak istediği, ancak Alman liderin görüşmeyi reddettiği öne sürüldü.
ABD Başkanı Joe Biden’in, 20 Ocak 2021 tarihinde başladığı görevdeki ilk uluslararası telefon görüşmesini Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapmak istediği ifade edildi. Bu görüşmenin, Trump döneminden sonra Transatlantik istikrara dönüşün sinyali olması gerektiği kaydedildi.
WSJ’ye konuşan kaynaklar, “Ancak Almanya Şansölyesinin başka planları vardı. Cuma günü öğlen saatlerinde telefon görüşmesi teklifini reddetti, çünkü Berlin yakınlarındaki köşküne gitmesi gerekiyordu” ifadesine yer verildi.
Haberde, bu açıklamayı yapan kişinin danışman olduğu ifade edilirken, Biden yoksa Merkel’in danışmanı olduğu belirtilmedi.
Merkel’in, ABD liderinin bu sembolik jestini yersiz bulduğu için geri çevirdiği ve yardımcılarından başka bir görüşmenin ayarlanmasını istediği iddia edildi.
Biden ve Merkel arasındaki telefon görüşmesi, 25 Ocak Pazartesi günü yapıldı.
Biden’in ilk uluslararası telefon görüşmesi ise 23 Ocak’ta Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleşti.
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