https://tr.sputniknews.com/20210923/xiaomiden-sansur-iddialarina-yanit-1049189057.html

Xiaomi’den sansür iddialarına yanıt

Xiaomi’den sansür iddialarına yanıt

Çinli akıllı telefon markası Xiaomi’nin ürettiği telefonlarda yerleşik olarak sansür uygulandığına yönelik iddialarla ilgili Xiaomi’den açıklama geldi... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T17:29+0300

2021-09-23T17:29+0300

2021-09-23T17:29+0300

dünya

çin

akıllı telefon

xiaomi

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Çinli akıllı telefon markası Xiaomi’nin ürettiği telefonlarda yerleşik olarak sansür uygulandığına yönelik iddialarla ilgili Xiaomi’den açıklama geldi.Basında konuyla ilgili yer alan haberlere ilişkin Xiaomi’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Xiaomi cihazları, kullanıcılara gelen ya da giden iletişimleri sansürlemez. Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının telefonla arama, web'de arama, web'de gezinme veya üçüncü taraf iletişim yazılımlarının kullanımı gibi kişisel davranışlarını asla kısıtlamamıştır veya engellememiştir, hiçbir zaman da kısıtlamayacak veya engellemeyecektir. Xiaomi, kullanıcıların yasal haklarına saygılıdır ve bu hakları korur. Xiaomi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun bir şekilde hareket etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”Xiaomi’nin Çin’de üretilen telefonlarında yerleşik sansür özelliği bulunduğu, Litvanya Savunma Bakanlığı'nın Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile birlikte hazırladığı rapor ile iddia edilmişti. Raporda Xiaomi’nin, Çin'de bulunan akıllı telefonlarında "Özgür Tibet", "Çok yaşa bağımsız Tayvan", "demokrasi hareketleri" gibi bazı terimleri tespit etme ve sansürleme özelliklerini kullandığı ileri sürülmüş, Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Margiris Abukevicius, raporun yayınlanmasından sonra "Tavsiyemiz yeni Çin telefonlarını satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır” açıklamasını yapmıştı.

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çin, akıllı telefon, xiaomi