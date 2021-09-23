Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/xiaomiden-sansur-iddialarina-yanit-1049189057.html
Xiaomi’den sansür iddialarına yanıt
Xiaomi’den sansür iddialarına yanıt
Çinli akıllı telefon markası Xiaomi’nin ürettiği telefonlarda yerleşik olarak sansür uygulandığına yönelik iddialarla ilgili Xiaomi’den açıklama geldi... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T17:29+0300
2021-09-23T17:29+0300
dünya
çin
akıllı telefon
xiaomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049126409_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c8c9706482e70c83bf7a1dea1e920b9e.jpg
Çinli akıllı telefon markası Xiaomi’nin ürettiği telefonlarda yerleşik olarak sansür uygulandığına yönelik iddialarla ilgili Xiaomi’den açıklama geldi.Basında konuyla ilgili yer alan haberlere ilişkin Xiaomi’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Xiaomi cihazları, kullanıcılara gelen ya da giden iletişimleri sansürlemez. Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının telefonla arama, web'de arama, web'de gezinme veya üçüncü taraf iletişim yazılımlarının kullanımı gibi kişisel davranışlarını asla kısıtlamamıştır veya engellememiştir, hiçbir zaman da kısıtlamayacak veya engellemeyecektir. Xiaomi, kullanıcıların yasal haklarına saygılıdır ve bu hakları korur. Xiaomi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun bir şekilde hareket etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”Xiaomi’nin Çin’de üretilen telefonlarında yerleşik sansür özelliği bulunduğu, Litvanya Savunma Bakanlığı'nın Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile birlikte hazırladığı rapor ile iddia edilmişti. Raporda Xiaomi’nin, Çin'de bulunan akıllı telefonlarında "Özgür Tibet", "Çok yaşa bağımsız Tayvan", "demokrasi hareketleri" gibi bazı terimleri tespit etme ve sansürleme özelliklerini kullandığı ileri sürülmüş, Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Margiris Abukevicius, raporun yayınlanmasından sonra "Tavsiyemiz yeni Çin telefonlarını satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır” açıklamasını yapmıştı.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049126409_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c02b7e8f51f2a0cd90a41a6787ed1221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, akıllı telefon, xiaomi

Xiaomi’den sansür iddialarına yanıt

17:29 23.09.2021
© REUTERS / Aly SongXiaomi
Xiaomi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Aly Song
Abone ol
Çinli akıllı telefon markası Xiaomi’nin ürettiği telefonlarda yerleşik olarak sansür uygulandığına yönelik iddialarla ilgili Xiaomi’den açıklama geldi. Açıklamada Xiaomi'nin iletişimleri sansürlemediği, kullanıcıların kişisel davranışlarının hiçbir zaman kısıtlanmayacağı belirtildi.
Çinli akıllı telefon markası Xiaomi’nin ürettiği telefonlarda yerleşik olarak sansür uygulandığına yönelik iddialarla ilgili Xiaomi’den açıklama geldi.
Basında konuyla ilgili yer alan haberlere ilişkin Xiaomi’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Xiaomi cihazları, kullanıcılara gelen ya da giden iletişimleri sansürlemez. Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının telefonla arama, web'de arama, web'de gezinme veya üçüncü taraf iletişim yazılımlarının kullanımı gibi kişisel davranışlarını asla kısıtlamamıştır veya engellememiştir, hiçbir zaman da kısıtlamayacak veya engellemeyecektir. Xiaomi, kullanıcıların yasal haklarına saygılıdır ve bu hakları korur. Xiaomi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun bir şekilde hareket etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Xiaomi’nin Çin’de üretilen telefonlarında yerleşik sansür özelliği bulunduğu, Litvanya Savunma Bakanlığı'nın Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile birlikte hazırladığı rapor ile iddia edilmişti.
Raporda Xiaomi’nin, Çin'de bulunan akıllı telefonlarında "Özgür Tibet", "Çok yaşa bağımsız Tayvan", "demokrasi hareketleri" gibi bazı terimleri tespit etme ve sansürleme özelliklerini kullandığı ileri sürülmüş, Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Margiris Abukevicius, raporun yayınlanmasından sonra "Tavsiyemiz yeni Çin telefonlarını satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır” açıklamasını yapmıştı.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:34WSJ: Merkel, Biden’den görevdeki ilk telefon görüşmesini reddetti
17:31Çocuğunun aşı olmasına izin vermeyen baba mahkemeye takıldı
17:29Xiaomi’den sansür iddialarına yanıt
17:27Rusya, Ay’a insanlı inişe hazırlık çalışmalarını başlattı
17:16Meteoroloji analiz raporlarını yayımladı: Ağustos ayında 'şiddetli kurak' yaşandı
17:08AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesi kararları bir ülkede bulunan tüm kuruluşları bağlar
17:02AK Partili Akbaşoğlu: Millet İttifakı'nın adayı herhalde Selahattin Demirtaş
16:58Erdoğan'ın kripto para açıklaması Rus RBK gazetesinde: 'Piyasada temizlik'
16:49MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
16:38İtalya'da kilise paralarıyla eşcinsel seks partileri düzenlemekle suçlanan rahip gözetim altında
16:34Anketlerde Biden için balayı bitti
16:28TCDD: Çorlu tren kazasında ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara 21.3 milyon TL tazminat ödendi
16:26AK Partili Bostancı'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması
16:24Tunus lideri yasama yetkisini kendisine devretti
16:24Japonya'da 10 metrelik balina tankerin pruvasına takıldı
16:08Otelde mimara taciz iddiası
16:08Marketler mercek altında: Gıdada fahiş fiyatların sebebi ne?
15:59Türkiye’nin 2016’da imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nı 5 yıl sonra TBMM’ye getiren sebepler neler?
15:55Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu
15:54Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi tepkisi