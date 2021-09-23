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https://tr.sputniknews.com/20210923/yanan-ormanlarin-tohumlarini-calanlar-fotokapana-yakalandi-1049167697.html
Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı
Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı
Mersin'de Ağustos ayında yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için bekletilen çam tohumları çalındı. Fotokapan kameralardan eşgalleri belirlenen 4 zanlı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T06:52+0300
2021-09-23T06:52+0300
2021-09-23T06:51+0300
türkiye
fotokapan
orman yangını
orman
tohum
yakalama
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Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı.Tohumlar, yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi.Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
https://tr.sputniknews.com/20210919/ayni-aileden-4-kisi-yanginda-hayatini-kaybetti-1049034274.html
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fotokapan, orman yangını, orman, tohum, yakalama
Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı
Mersin'de Ağustos ayında yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için bekletilen çam tohumları çalındı. Fotokapan kameralardan eşgalleri belirlenen 4 zanlı yakalandı.
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı
yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı. Tohumlar, yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.