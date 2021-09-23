Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/yanan-ormanlarin-tohumlarini-calanlar-fotokapana-yakalandi-1049167697.html
Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı
Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı
Mersin'de Ağustos ayında yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için bekletilen çam tohumları çalındı. Fotokapan kameralardan eşgalleri belirlenen 4 zanlı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T06:52+0300
2021-09-23T06:51+0300
türkiye
fotokapan
orman yangını
orman
tohum
yakalama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049167672_0:0:1627:915_1920x0_80_0_0_1e5b7f7de60de79ea93d347221c7ac6b.png
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı.Tohumlar, yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi.Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
https://tr.sputniknews.com/20210919/ayni-aileden-4-kisi-yanginda-hayatini-kaybetti-1049034274.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049167672_404:0:1627:917_1920x0_80_0_0_7615d5569b275a7b1b02765ac31450cd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotokapan, orman yangını, orman, tohum, yakalama

Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı

06:52 23.09.2021
© DHAYanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı
Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
Abone ol
Mersin'de Ağustos ayında yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için bekletilen çam tohumları çalındı. Fotokapan kameralardan eşgalleri belirlenen 4 zanlı yakalandı.
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı.

Tohumlar, yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında, baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
TÜRKİYE
Aynı aileden 4 kişi, yangında hayatını kaybetti
19 Eylül, 04:19
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:02İsrail ordusu, Filistinli bir gazeteciyi yaraladı
06:59TTB: Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı
06:52Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı
06:47Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu
06:36Oğluna uyuşturucu satan kişileri uyaran baba, çıkan kavgada fenalaşarak öldü
05:42Sullivan, Kalın ile görüşmesinde Afganistan'daki ortak çalışmadan memnun olduğunu bildirdi
05:36ABD'den Rohingyalılara 180 milyon dolar yardım sözü
05:18Real Madrid La Liga'da farklı kazandı
05:07Maduro: Aralık ayına kadar Venezüella halkının yüzde 80 ila 90'ının aşı olacağına inanıyorum
04:55Zelenskiy: Donbass'taki ihtilaf 15 bin insanın ölümüne neden oldu
04:42Rusya, 5 Ekim’den itibaren beş ülke ile uçak seferlerini yeniden başlatıyor
04:23Havadan tarama, Teotihuacán antik kentinin bilinmeyenlerine ışık tuttu
03:38WSJ: Rusya ve ABD genelkurmay başkanları, Helsinki'de bir araya geldi
03:37Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı
03:19ABD'den üçüncü doz Pfizer aşısının yaşlılar ve risk grubundakilere uygulanmasına onay
03:10Suudi Arabistan Kralı Selman: İran ile yapılan görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umuyoruz
03:04İtalya, yıl sonuna kadar yoksul ülkelere 45 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak
02:52ABD savaş uçakları, Rusya'nın Karadeniz sınırları boyunca keşif uçuşu yaptı
02:41Aleyna Tilki: İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum, Aleyna geri dönecek, söz
02:18ABD Dışişleri: İklim değişikliği konusunda Çin kritik bir aktör