https://tr.sputniknews.com/20210923/yavuz-bingol-twitteri-tamamen-biraktim-1049173286.html

Yavuz Bingöl: Twitter'ı tamamen bıraktım

Yavuz Bingöl: Twitter'ı tamamen bıraktım

Şarkıcı Yavuz Bingöl, artık sosyal medyayla ilgilenmediğini belirterek "İnsanların hiç birbirine saygısı yok, o cenahtan ayrıldım. Kullanmıyorum Twitter'ı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T11:11+0300

2021-09-23T11:11+0300

2021-09-23T11:11+0300

yaşam

sosyal medya

mehmet akif ersoy

yavuz bingöl

film

gala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103450/63/1034506388_0:0:1125:634_1920x0_80_0_0_51c5eece80a9d36bfd783895c9c6ce64.png

İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini beyazperdeye taşıyan 'Akif' filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan filmin galasına; Ersoy'un torunu Selma Argon, filmin başrol oyuncuları, sinemaseverler ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre 24 Eylül'de vizyona girecek olan film öncesi oyuncu kadrosu ve yönetmen Sadullah Şentürk, bir araya gelerek, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı.Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdığı için büyük şeref duyduğunu söyleyen oyuncu Yavuz Bingöl, "Çocuklarımızı gençlerimizi izlemeye davet ediyorum. Bu şiir nasıl yazılmış, bu devlet nasıl kurulmuş görsünler. Tarihi bir kişiliği oynamak onur vericiydi, inşallah izleyenler memnun kalır. Torunu Selma Hanım'la sohbetim ve onun konferanslarını dinledim YouTube'dan" şeklinde konuştu.Bingöl, gişeden beklentisini "Pazartesi günü bakacağız gişeye, iyi olur inşallah. Rekor beklentim yok ama inşallah olur. Türk Sineması'nda önemli gişe yapan filmlerimiz var, onlar kadar ilgi görsün isterim" sözleriyle anlattı.Yavuz Bingöl, film çekilirken aldığı eleştirilerin hatırlatılmasıyla sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. "Onlar anlamsız şeyler" diyen Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:"Ben alıştım eleştirilere ama hazırlıklı değilim. Çünkü ilgilenmiyorum artık sosyal medyayla. Çok ciddiye almıyorum asla, insanların hiç birbirine saygısı yok, o cenahtan ayrıldım. Kullanmıyorum Twitter'ı, tamamen bıraktım."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, mehmet akif ersoy, yavuz bingöl, film, gala