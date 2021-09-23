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Yavuz Bingöl: Twitter'ı tamamen bıraktım
© Fotoğraf : InstagramYavuz Bingöl
© Fotoğraf : Instagram
Şarkıcı Yavuz Bingöl, artık sosyal medyayla ilgilenmediğini belirterek "İnsanların hiç birbirine saygısı yok, o cenahtan ayrıldım. Kullanmıyorum Twitter'ı, tamamen bıraktım" dedi.
İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini beyazperdeye taşıyan 'Akif' filminin galası önceki akşam gerçekleşti.
Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan filmin galasına; Ersoy'un torunu Selma Argon, filmin başrol oyuncuları, sinemaseverler ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.
Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre 24 Eylül'de vizyona girecek olan film öncesi oyuncu kadrosu ve yönetmen Sadullah Şentürk, bir araya gelerek, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı.
Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre 24 Eylül'de vizyona girecek olan film öncesi oyuncu kadrosu ve yönetmen Sadullah Şentürk, bir araya gelerek, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı.
Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdığı için büyük şeref duyduğunu söyleyen oyuncu Yavuz Bingöl, "Çocuklarımızı gençlerimizi izlemeye davet ediyorum. Bu şiir nasıl yazılmış, bu devlet nasıl kurulmuş görsünler. Tarihi bir kişiliği oynamak onur vericiydi, inşallah izleyenler memnun kalır. Torunu Selma Hanım'la sohbetim ve onun konferanslarını dinledim YouTube'dan" şeklinde konuştu.
Bingöl, gişeden beklentisini "Pazartesi günü bakacağız gişeye, iyi olur inşallah. Rekor beklentim yok ama inşallah olur. Türk Sineması'nda önemli gişe yapan filmlerimiz var, onlar kadar ilgi görsün isterim" sözleriyle anlattı.
Yavuz Bingöl, film çekilirken aldığı eleştirilerin hatırlatılmasıyla sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. "Onlar anlamsız şeyler" diyen Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:
Bingöl, gişeden beklentisini "Pazartesi günü bakacağız gişeye, iyi olur inşallah. Rekor beklentim yok ama inşallah olur. Türk Sineması'nda önemli gişe yapan filmlerimiz var, onlar kadar ilgi görsün isterim" sözleriyle anlattı.
Yavuz Bingöl, film çekilirken aldığı eleştirilerin hatırlatılmasıyla sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. "Onlar anlamsız şeyler" diyen Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben alıştım eleştirilere ama hazırlıklı değilim. Çünkü ilgilenmiyorum artık sosyal medyayla. Çok ciddiye almıyorum asla, insanların hiç birbirine saygısı yok, o cenahtan ayrıldım. Kullanmıyorum Twitter'ı, tamamen bıraktım."