Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210923/yavuz-bingol-twitteri-tamamen-biraktim-1049173286.html
Yavuz Bingöl: Twitter'ı tamamen bıraktım
Yavuz Bingöl: Twitter'ı tamamen bıraktım
Şarkıcı Yavuz Bingöl, artık sosyal medyayla ilgilenmediğini belirterek "İnsanların hiç birbirine saygısı yok, o cenahtan ayrıldım. Kullanmıyorum Twitter'ı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T11:11+0300
2021-09-23T11:11+0300
yaşam
sosyal medya
mehmet akif ersoy
yavuz bingöl
film
gala
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103450/63/1034506388_0:0:1125:634_1920x0_80_0_0_51c5eece80a9d36bfd783895c9c6ce64.png
İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini beyazperdeye taşıyan 'Akif' filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan filmin galasına; Ersoy'un torunu Selma Argon, filmin başrol oyuncuları, sinemaseverler ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre 24 Eylül'de vizyona girecek olan film öncesi oyuncu kadrosu ve yönetmen Sadullah Şentürk, bir araya gelerek, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı.Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdığı için büyük şeref duyduğunu söyleyen oyuncu Yavuz Bingöl, "Çocuklarımızı gençlerimizi izlemeye davet ediyorum. Bu şiir nasıl yazılmış, bu devlet nasıl kurulmuş görsünler. Tarihi bir kişiliği oynamak onur vericiydi, inşallah izleyenler memnun kalır. Torunu Selma Hanım'la sohbetim ve onun konferanslarını dinledim YouTube'dan" şeklinde konuştu.Bingöl, gişeden beklentisini "Pazartesi günü bakacağız gişeye, iyi olur inşallah. Rekor beklentim yok ama inşallah olur. Türk Sineması'nda önemli gişe yapan filmlerimiz var, onlar kadar ilgi görsün isterim" sözleriyle anlattı.Yavuz Bingöl, film çekilirken aldığı eleştirilerin hatırlatılmasıyla sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. "Onlar anlamsız şeyler" diyen Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:"Ben alıştım eleştirilere ama hazırlıklı değilim. Çünkü ilgilenmiyorum artık sosyal medyayla. Çok ciddiye almıyorum asla, insanların hiç birbirine saygısı yok, o cenahtan ayrıldım. Kullanmıyorum Twitter'ı, tamamen bıraktım."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103450/63/1034506388_125:0:1125:750_1920x0_80_0_0_93db7047d92dd0b67327facc41ec2f34.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, mehmet akif ersoy, yavuz bingöl, film, gala

Yavuz Bingöl: Twitter'ı tamamen bıraktım

11:11 23.09.2021
© Fotoğraf : InstagramYavuz Bingöl
Yavuz Bingöl - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Şarkıcı Yavuz Bingöl, artık sosyal medyayla ilgilenmediğini belirterek "İnsanların hiç birbirine saygısı yok, o cenahtan ayrıldım. Kullanmıyorum Twitter'ı, tamamen bıraktım" dedi.
İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini beyazperdeye taşıyan 'Akif' filminin galası önceki akşam gerçekleşti.
Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan filmin galasına; Ersoy'un torunu Selma Argon, filmin başrol oyuncuları, sinemaseverler ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre 24 Eylül'de vizyona girecek olan film öncesi oyuncu kadrosu ve yönetmen Sadullah Şentürk, bir araya gelerek, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı.
Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdığı için büyük şeref duyduğunu söyleyen oyuncu Yavuz Bingöl, "Çocuklarımızı gençlerimizi izlemeye davet ediyorum. Bu şiir nasıl yazılmış, bu devlet nasıl kurulmuş görsünler. Tarihi bir kişiliği oynamak onur vericiydi, inşallah izleyenler memnun kalır. Torunu Selma Hanım'la sohbetim ve onun konferanslarını dinledim YouTube'dan" şeklinde konuştu.

Bingöl, gişeden beklentisini "Pazartesi günü bakacağız gişeye, iyi olur inşallah. Rekor beklentim yok ama inşallah olur. Türk Sineması'nda önemli gişe yapan filmlerimiz var, onlar kadar ilgi görsün isterim" sözleriyle anlattı.

Yavuz Bingöl, film çekilirken aldığı eleştirilerin hatırlatılmasıyla sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. "Onlar anlamsız şeyler" diyen Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben alıştım eleştirilere ama hazırlıklı değilim. Çünkü ilgilenmiyorum artık sosyal medyayla. Çok ciddiye almıyorum asla, insanların hiç birbirine saygısı yok, o cenahtan ayrıldım. Kullanmıyorum Twitter'ı, tamamen bıraktım."
120000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:24Hollywood'dan dışlanan Depp'ten iptal kültürüne karşı isyan çağrısı
11:11Yavuz Bingöl: Twitter'ı tamamen bıraktım
11:11Beslediği boa yılanını satışa çıkaran kadın beraat etti: 'Bana zarar verir diye korktum'
11:10Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti: 'Kral hareket'
11:05Lavrov ile Stoltenberg bir araya geldi
10:59İbrahim Tatlıses'e 2 ay 15 gün hapis cezası
10:59AB, Apple'ın itirazına rağmen ortak telefon şarj cihazı için yasa çıkarmayı planlıyor
10:5360 bin lira dolandırılan yaşlı adam, 'Paranı geri vereceğiz' vaadiyle 3 bin lira daha dolandırıldı
10:49AK Partili Özhaseki'den öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklama: Seferberlik ilan ettik
10:48Sabah yazarı Donat: CHP’li Özel’in 'iki tablo' önerisini destekliyorum
10:31Ardahan'daki büyük su kesintisinin sebebi belli oldu: 'Bu yapılan vatan hainliğidir'
10:28‘Yüz görümlüğü’ne vergi muafiyeti geldi
10:21Habarovsk bölgesinde kayıp An-26 uçağının enkazı bulundu
10:18Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
10:15TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Milli Muharip Uçak'la ilgili konuştu: F-16’larda bu özellik bulunmuyor
10:14'Yan bakan Chloe', NFT olarak satışa çıkıyor
10:02Bakan Soylu: Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi
09:58Bitcoin toparlandı, AVAX rekor kırdı
09:52Doğu Karadeniz için 'turuncu' uyarı: Şiddetli sağanak bekleniyor
09:48Mansur Yavaş’tan yurt açıklaması: Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız