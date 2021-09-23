Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti: 'Kral hareket'

İstanbul Başakşehir'de yaşan olayda, kağıt toplayıcısı bir genç dik bir yokuşa denk geldi. Yokuşu çıkmaya çalışan ancak çıkmakta zorlanan genci fark eden bir kişi aracının arka kısmında bulunan kapıyı açarak kağıt toplayıcısı ve aracının yokuşu çıkmasına yardımcı oldu. Hemen arkalarında ilerleyen bir başka sürücü o anları cep telefonuyla kaydederek, sürücü için ‘‘Arabanın yaptığı güzelliğe bakar mısınız! Kral hareket’’ ifadelerini kullandı.
İstanbul Başakşehir’de yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti. Aracın bagajına oturan kağıt toplayıcısı genç, el arabasını tutarak yokuşu çıktı. O anları görüntüleyen kişi, "Arabanın yaptığı güzelliğe bakar mısınız! Kral hareket" dedi.
İstanbul Başakşehir'de yaşan olayda, kağıt toplayıcısı bir genç dik bir yokuşa denk geldi.
Yokuşu çıkmaya çalışan ancak çıkmakta zorlanan genci fark eden bir kişi aracının arka kısmında bulunan kapıyı açarak kağıt toplayıcısı ve aracının yokuşu çıkmasına yardımcı oldu.
Hemen arkalarında ilerleyen bir başka sürücü o anları cep telefonuyla kaydederek, sürücü için ‘‘Arabanın yaptığı güzelliğe bakar mısınız! Kral hareket’’ ifadelerini kullandı.