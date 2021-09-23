https://tr.sputniknews.com/20210923/yokusta-zorlanan-kagit-toplayicisinin-yardimina-bir-otomobil-surucusu-yetisti-kral-hareket-1049173028.html

Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti: 'Kral hareket'

Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti: 'Kral hareket'

İstanbul Başakşehir’de yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti. Aracın bagajına oturan kağıt toplayıcısı genç, el... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T11:10+0300

2021-09-23T11:10+0300

2021-09-23T11:10+0300

türkiye

istanbul

başakşehir

kağıt toplayıcıları

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İstanbul Başakşehir'de yaşan olayda, kağıt toplayıcısı bir genç dik bir yokuşa denk geldi. Yokuşu çıkmaya çalışan ancak çıkmakta zorlanan genci fark eden bir kişi aracının arka kısmında bulunan kapıyı açarak kağıt toplayıcısı ve aracının yokuşu çıkmasına yardımcı oldu. Hemen arkalarında ilerleyen bir başka sürücü o anları cep telefonuyla kaydederek, sürücü için ‘‘Arabanın yaptığı güzelliğe bakar mısınız! Kral hareket’’ ifadelerini kullandı.

türkiye

istanbul

başakşehir

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istanbul, başakşehir, kağıt toplayıcıları